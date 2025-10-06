Nagykőrös vett egy 18 milliós autót az új polgármesternek, miután az előző, ugyanolyan típusút, eladták 980 ezerért

A nagykőrösi önkormányzat még 2020 márciusában, a fideszes Czira Szabolcs polgármestersége idején vásárolt a Brill Kft.-től egy feketemágia gyöngyházfényű, bézs kárpitos, 272 lóerős Skoda Superb 2.0 TSI 4×4 DSG típusú gépkocsit 11 millió 776 ezer forintért.

Majd idén vettek, szintén a Brill Kft.-től egy másik autót, szintén egy Skoda Superbet, amiért bruttó 17 934 999 forintot fizettek, ez már az új, tavaly megválasztott, de szintén fideszes polgármester, Körtvélyesi Attila hivatali autója (ő korábban Czira alpolgármestere volt). Az előzőt ugyanis a tavaly nyári önkormányzati választás után eladta a város, a mindössze négyéves, 80 ezer kilométert futott autóért mindössze 980 ezer forintot fizetett az autót visszavásárló kereskedés. A 24.hu azt írja a Telexnek korábban nyilatkozó szakértőt idézve, hogy egy ilyen autó forgalmi értéke 10 millió forint körül van.

Az eset miatt a rendőrség ismeretlen tettes ellen eljárást indított hűtlen kezelés miatt, és korábbi tájékoztatásuk szerint az autót le is foglalták, habár ennek nincs nyoma a járműnyilvántartási rendszerben, írja a lap. A rendőrség az ezzel kapcsolatos újabb kérdésekre nem reagált. A városháza annyit közölt, hogy az új autó vásárlásakor közbeszerzési eljárást „az értékhatárra tekintettel” nem folytattak le, három cégtől kértek meghívásos alapon ajánlatot, a Brillé volt a legkedvezőbb (a kecskeméti székhelyű cég egy nagykőrösi család tulajdonában áll).