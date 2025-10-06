Nem elég, hogy nagyon durván összetörte magát szegény rolleres, még vádat is emeltek ellene ittas vezetés miatt

A Szombathelyi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki erősen ittas állapotban elektromos rollerre pattant egy gyorsétterem parkolójában.

A rolleres nem vette észre az útjában lévő akadályt, nekiütközött, a járdára esett és súlyosan megsérült. Mindezt további balszerencséjére még egy térfigyelő kamera is megörökítette:

Az elektromos roller járműnek számít, ezért ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint az autóra: ittasan nem szabad vezetni ezeket sem. Az ügyészség ezért ittas járművezetés vétsége miatt vádat emelt, és pénzbüntetést, valamint a közúti járművezetéstől való eltiltást indítványozott.

Fontos tudni: ha nem gépi meghajtású ugyanis a jármű, mint mondjuk a kerékpár, akkor szabálysértés az ittasság, de ha gépi meghajtású, akkor a magyar jogszabályok szerint már bűncselekményt követ el, aki felöntött a garatra. (via hvg.hu)