Példátlan lövöldözés Sydney-ben, több mint 50 lövést adott le egy férfi a lakása ablakából, válogatás nélkül lőtt mindenkire

Helyi idő szerint a vasárnapi esti órákban körülbelül ötven lövés dördült el az ausztrál nagyváros, Sydney egyik nyugati városrészében, a Croydon Parkban. A lövedékek tizenhat embert sebesítettek meg, a járókelők mellett épületeket és autókat is eltaláltak. A férfi válogatás nélkül lövöldözött a városrészen átvezető forgalmas Georges River Roadon közlekedő autósokra, köztük rendőrautókra.

A rendőrség első tájékoztatásában 50-100 közötti leadott lövésről volt szó, később Stephen Parry megbízott felügyelő azt mondta, hogy „körülbelül 50” lövést adott le a merénylő. A 60 év körüli, egy üzlet fölötti lakásban lakó, és onnan lövöldöző férfit a rendőrség elfogta. Azt egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy a rendőrök is lőttek-e a patthelyzet során.

A lövöldözésben megsebesült tizenhat emberből hatot szállítottak kórházba. Egyiküket, egy ötven év körüli férfit lőtt sebekkel, köztük egy nyaki sérüléssel ápolják, ő kritikus állapotban van. Többeket üvegszilánkok okozta sérülésekkel ápolnak kórházban. A mentők által a helyszínen ellátott sebesültek között is voltak, akiket üvegszilánkok találtak el, mások sokkos állapotba kerültek.

A helyi rendőrség szerint példa nélküli, hogy valaki ennyi lövést leadjon, a megbízott rendőrfőnök, Trent King azt mondta, nagyon szerencsések, hogy nem keletkezett nagyobb kár, és nem volt több sérültje vagy akár halálos áldozata a lövöldözőnek.

A lövöldözés indítékát még nem állapították meg, de Lanyon szerint a merénylőnek nincs ismert kapcsolata terrorizmussal vagy bandatevékenységgel. A 60 éves férfit rendőrségi őrizetben tartották a bankstowni kórházban, várhatóan hétfőn vádat is emelnek ellene. Az otthonában egy nagy kaliberű puskát foglaltak le. Egy környékbeli étterem vezetője azt mondta a Guardiannek, hogy ismeri a feltételezett elkövetőt, és úgy tudja, hogy nemrég költözött a környékre.