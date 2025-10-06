Vízügy a Balaton alacsony állásáról: Pánikra nincsen ok

„Pánikra nincsen ok. A Balaton egy sekély tó, amelynek a vízszintje alapvetően a vízgyűjtőterületére hulló csapadéktól függ”

– írta a Telexnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).

A lap azután küldött kérdéseket OVF-nek, hogy olyan rendkívül alacsony lett a Balaton vízállása, hogy a balatonfenyvesi mederben sétálni is lehetett a hétvégén.

Megkeresésükre az OVF azt is megírta, hogy az aszályosabb években a vízszint a minimális csapadék és a nyári jelentős párolgás miatt jelentős csökkenést mutathat nyár végére, de a vízszint tavaszig újra megemelkedik, ami a tó természetes körforgása. Emellett hozzátették, hogy a jelenlegi helyzet miatt idén nem vezették le a vizet a Balatonból a Sió-csatornába, és addig nem is tervezik ezt, amíg a tó vízkészlete visszapótlódik.

A HungaroMet Facebook-posztjában pedig az olvasható, hogy az év eddigi csapadékösszege bőven átlag alatti. 2025 első kilenc hónapjának a csapadéka országos átlagban kevéssel 350 milliméter alatti volt, amihez hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő. Ahogy pedig a poszthoz csatolt térképen is látszódik, az Alföld középső részén volt a legrosszabb a helyzet, de a csapadékosabb nyugati tájakon és hegyvidékeken is csak kisebb körzetekben fordult elő, hogy több mint 400 milliméter lett volna az év első kilenc hónapjában lehulló csapadék átlaga.

A Balaton esetleges kiszáradása nem most merült fel először, a gyorsan változó klíma ugyanis kíméletlenül tikkasztja a tó vízgyűjtő területeit, ami már most a vízszintszabályozás teljes újragondolását igényli, a tóparti sávok lenyúlása, pusztítása, lebetonozása pedig léptéket váltott az elmúlt évtizedben, miközben mindeddig nem sikerült megalkotni a tó kezelésére vonatkozó, érvényes ökológiai stratégiát. A kérdéssel, hogy kiszáradhat-e a Balaton, korábban egy Qubit Live-eseményen tartott előadásban is foglalkoztunk.