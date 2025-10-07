Csillagászati összegeket ígérnek Oroszországban a bevonulás fejében

Orosz katonák viszik a koporsóját a 2022 áprilisában meghalt 20 éves orosz katonának, Nikita Avrovnak Fotó: -/AFP

Alig akar valaki bevonulni Oroszországban, ezért több régióban is jelentősen megemelik az újoncoknak járó aláírási pénzt – írja a CNN. Aki hajlandó katonának állni, az 400 ezer rubelt (durván 1,7 millió forintot) kap központilag. Mivel ez az összeg a központi költségvetésből érkezik, az IStories nevű orosz tényfeltáró lap a kiadási adatokat megszerezve meg tudta írni, hogy az idei második negyedévben 37900 újonc állt katonának. 2024 azonos időszakában két és félszer ennyien, nagyjából 95 ezren vonultak be.

A régiók eddig is rátettek plusz összegeket a központi apanázsra, de ez a helyi bónusz mostantól több helyen igen jelentősen emelkedik. A tyumenyi régióban hétfőn jelentették be, hogy ott az eddigi 1,9 millió helyett mostantól 3 millió rubel (12,3 millió forint) aláírási pénz jár. Lehet mondani, hogy ez nem sok a halálos kockázat fejében, de abban a régióban ez háromévi átlagkeresetnek felel meg. Tyumenyben egy feltételt szabtak: november elseje előtt alá kell írni a bónuszért.

A délnyugat-oroszországi Voronyezs régióban az eddigi négyszeresére, 2,1 millió rubelre ugrik az aláírási pénz. Ők azzal is cseleznek, hogy még csak nem is kell onnan származni vagy ott lakni, elég, ha valaki ott írja alá a papírokat. Hasonló emeléseket jelentettek be a napokban a tambovi krasznodari, kurgáni és altáji régióban és a tatár köztársaságban.

Az egyszeri összeg után maga a havi zsold 210 ezer rubelnél (860 ezer forintnál) kezdődik, ami több mint duplája az orosz átlagkeresetnek.