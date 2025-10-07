DNS-vizsgálattal igazolták, hogy 35 éve elcseréltek két újszülöttet egy grazi kórházban

35 éve összecseréltek két újszülöttet egy grazi kórházban - számolt be róla az ORF. Mindkét lány koraszülött volt, akiket kezdetben inkubátorban tartottak, és kevés időt tölthettek az édesanyjukkal.

A kórház megerősítette, hogy annak idején elcserélték a lányokat. Az igazgató azt írta, „mélyen sajnáljuk, hogy megtörtént a hiba akkoriban."

A gyerekcsere gyanúja 9 évvel ezelőtt merült fel, mikor az egyik nőről véradáskor kiderült, hogy a vércsoportja nem kompatibilis a szüleiével. A kórház vizsgálatot indított az ügyben, és 2016-ban a nyilvánossághoz is fordultak, hogy megtalálják a másik családot, de nem jártak sikerrel. A másik nő csak néhány hete tudta meg az igazságot születéséről, miután egy terhesség miatt megállapították a vércsoportját. Ez segített megoldani az ügyet.

Végül mindkettejük DNS-vizsgálata igazolta, hogy kik voltak a biológiai szüleik. Azóta találkoztak is egymással. A nő, aki régóta tud a cseréről, azt mondta, leírhatatlanul jó érzéssel töltötte el a találkozó, a másik pedig arról beszélt, úgy érzi, mintha egy testvért kapott volna 35 évvel ezelőtt. (MTI)