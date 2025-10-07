Már nem a szén, hanem a megújuló energiák számítanak a világ legnagyobb villamosenergia-forrásának

A megújuló energiaforrások az idei év első felében először előzték meg a szenet, ezzel a világ vezető villamosenergia-forrásává váltak – írja a BBC az Ember nevű energiaelemző intézet új adatai alapján.
Bár a villamosenergia-igény világszerte nő, a nap- és szélenergia-termelés olyan gyorsan bővült, hogy teljes mértékben fedezte a többletigényt, sőt a szén- és gázfelhasználás is enyhén csökkent.
Az Ember szerint azonban a kép nem mindenhol egyforma. Kína és a fejlődő országok élen járnak a megújuló energia használatában, miközben az Egyesült Államokban és az EU-ban nőtt a fosszilis energia aránya. Az amerikai fogyasztás gyorsabban nőtt, mint a tisztaenergia-termelés, Európában pedig a gyenge szél- és vízenergia miatt emelkedett a szén- és gázfelhasználás. Az intézet így is „fontos fordulópontnak” nevezte ezt, elemzők szerint most kezdődik az az időszak, amikor a tiszta energia már képes lépést tartani az áramigény növekedésével. A növekedés 83 százalékát a napenergia adta, ami immár harmadik éve a legnagyobb megújuló energia a világon. A napenergia-termelés több mint fele ma már alacsony jövedelmű országokban zajlik, köszönhetően annak, hogy a technológia megfizethetővé vált. Pakisztán például tavaly kétszer annyi napelemet importált, mint az előző évben, ez az ország jelenlegi áramtermelésének egyharmadát fedezheti. Ugyanakkor a gyors átállás problémákat is okozhat, Afganisztánban a napelemes vízszivattyúk túlzott használata apasztja a talajvizet, ami évek múlva vízhiányhoz vezethet.