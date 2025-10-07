Napi 600 autónak építik a kétszer kétsávos Duna-hidat 300 milliárdért

Kirívóan drága és indokolatlan a mohácsi Duna-híd - írja a G7 a megvalósíthatósági tanulmány alapján. Abban azzal számolnak, hogy a 300 milliárdból készülő hídon napi 600 autó hajthat át.

A lap szerint nem véletlen, hogy a tanulmányt alig akarta kiadni az Építési és Közlekedési Minisztérium. A kormány tavaly augusztus végén fogadott el egy határozatot a híd megépítéséről, a közbeszerzésen pedig Szíjj László cége, a Duna Aszfalt nyerte meg a munkát.

A lap szerint nem a mohácsi az első, forgalmi szempontok alapján felesleges Duna-híd, a Paks és Kalocsa között 92 milliárdból épült hídon 2230 jármű hajtott át naponta. Ez majdnem annyi volt, mint ami az előzetes becslésekben szerepelt, de a Lánchídon a buszok és taxik kétszer ekkora forgalmat generálnak.

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

A mohácsi híd becsült forgalma pedig döbbenetesen kevés, nagyjából egy bekötőútnak megfelelő szint, de kétszer kétsávosra építik a hidat. A 2015-ben készült megvalósíthatósági tanulmányban sikerült pozitív költség-haszon elemzést készíteni, csakhogy akkor kétszer egysávos híddal számoltak, vagyis ezt tartották indokoltnak. Arról már nem is beszélve, hogy a költségek ötszörösére nőttek.

A híd új országos összeköttetéseket nem hoz létre, Pécs és Szeged irányába továbbra is Baján át lesz ésszerűbb közlekedni. Az új híd leginkább a mohácsi kistérség lakóinak lehet hasznos, csakhogy a térség lakossága csökken.

Az ÉKM a többi között azzal érvelt, hogy az EU és a Balkán közötti tranzitforgalom hatékonyabb szervezése miatt van szükség a mohácsi hídra, csakhogy a Telex korábbi elemzése szerint nem éri majd meg erre menni az M5-ös, vagy az Eszék-M6-os irány helyett.