„Történt már veled ilyen?” Bohár Dániel ismeretterjesztőnek álcázott propagandavideóval cselezte ki a Facebook tiltását

Október 6-ától nem engedi a Facebook (Meta) a politikai tartalmak reklámozását, azaz az ilyen posztok pénzzel való megtolását, hogy az minél több ember elé odakerüljön. Hogy ez mennyire fájhat a Fidesznek, arról a Lakmusz csinált kimutatást.
Bohár Dániel, a Megafon egyik alapembere rögtön stílust is váltott egy rövid videó erejéig, és a teljesen debil, harsány propaganda helyett csinált egy felvételt, melyben semleges háttér előtt, a kamerába beszélve közszolgálatilag aggódik, hogy kivel történt már olyasmi, hogy feltörték az email-fiókját, és a személyes adatai rossz kezekbe kerültek. A cím is politikasemleges: „Történt már veled ilyen?”
Aztán jön egy kis tiszázós-ukrajnázós-weberezős szöveg a legújabb adatszivárgásos balhéra felfűzve, majd a lezárás ismét semleges: „Várjuk a válaszokat", hazudja Bohár Dániel.
Ezt a videót hirdeti most nem politikai videóként Bohár, hívja fel a figyelmet Tompos Márton momentumos képviselő és a Political Capital is.
Tompos azt írja, „próbálkoznak a srácok, és mindent meg fognak tenni, hogy kikerüljék az új szabályokat.” A politikus arra kéri a követőit, hogy jelentsék Bohár videóját.
A Political Capital pedig azt írja, jelen pillanatban Bohár Dánielnek négy, a TISZA pártról szóló, tehát egyértelműen politikai tartalmú hirdetése fut a Facebookon, mindegyiket vagy ma vagy tegnap (hétfőn vagy kedden) adták fel, tehát a politikai hirdetések betiltásának hatályba lépése után.
Ezek közül a fent említett videó volt az első, a következő háromnál viszont már nem volt ennyire visszafogott Bohár, és sima politikai propagandára tolta a rá a hirdetési pénzeket, a jelek szerint sikerrel. Itt lehet megnézni az aktív hirdetéseit.
A Political Capital is megjegyzi, amit mi is megírtunk, hogy Karácsony Gergelynek egy villamosos posztját viszont letiltotta a Meta, mert politikai tartalomnak értékelte.
Bizonyára okoz ez némi fejtörést a magyar politikai szereplők körében is.
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.
„Politikai tartalomnak” minősítették a hirdetést, amiben a főpolgármester az új CAF-villamosokról számolt be.
A Meta október 6-án délután 6-kor elvileg kitiltja a politikai hirdetéseket a Facebookról és az Instagramról. A véghajrában Magyarországon több pénzből futottak a politikai reklámok, mint a nyolcszor népesebb Németországban, vagy Csehországban, ahol október elején parlamenti választás volt.