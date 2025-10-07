Trump szerint nagyon jó esély van a békére a Gázai övezetben

A gázai háború befejezését célzó amerikai béketervről kedden folytatódnak a tárgyalások Sarm es-Sejkben, Egyiptomban.

Palesztin és egyiptomi tisztviselők a BBC-nek azt mondták, a tárgyalások középpontjában az „alkotmányos feltételek megteremtése” áll arra, hogy az összes izraeli túszt szabadon engednék több palesztin fogolyért cserébe.

Benjanmin Netanjahu szombaton arról beszélt, reméli, hogy a következő napokban bejelentheti a túszok szabadon bocsátását.

Donald Trump hétfőn arról beszélt, nagyon esély van a megállapodás megkötésére, ami szerinte egy tartós megállapodás lesz. Az amerikai elnök egy hete mutatta be a 20 pontos béketervét, amely a többi között a harcok azonnali beszüntetését és a 20 élő izraeli túsz szabadon bocsátását, a halottnak hitt túszok földi maradványainak átadását tartalmazza, cserébe több száz, Izrael által fogva tartott palesztin elengedéséért. Trump terve szerint a Hamász azon tagjai, „akik elkötelezik magukat a békés együttélés mellett” és leteszik a fegyvert, amnesztiát kapnak. A Hamász azon tagjainak, akik el akarják hagyni Gázát, biztonságos átutazást biztosítanak a befogadó országokba. Trump súlyos következményekkel fenyegette meg a Hamászt, ha nem fogadják el a tervet.

Netanjahu és Trump szeptember végén Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A Hamász közölte, részben egyetért a béketerv javaslataival, de több fontos követelésre – többek között a leszerelésre és arra, hogy a jövőben ne legyen szerepe Gáza kormányzásában – nem reagált.

A tárgyalások második napján, amelyen az egyiptomi és katari tisztviselők külön-külön találkoznak az izraeli és a Hamász delegációival. A tárgyalás napra pontosan a Hamász terrortámadása után két évvel tartják, melynek során megöltek 1200 embert, 251-et pedig túszul ejtettek. Az izraeli hadsereg válaszul háborút indított Gázában. A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium szerint a háborúban több mint 67 ezer ember halt meg, közülük 18 ezer gyerek.