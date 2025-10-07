Trump szerint nagyon jó esély van a békére a Gázai övezetben

A gázai háború befejezését célzó amerikai béketervről kedden folytatódnak a tárgyalások Sarm es-Sejkben, Egyiptomban.
Palesztin és egyiptomi tisztviselők a BBC-nek azt mondták, a tárgyalások középpontjában az „alkotmányos feltételek megteremtése” áll arra, hogy az összes izraeli túszt szabadon engednék több palesztin fogolyért cserébe.
Benjanmin Netanjahu szombaton arról beszélt, reméli, hogy a következő napokban bejelentheti a túszok szabadon bocsátását.
Donald Trump hétfőn arról beszélt, nagyon esély van a megállapodás megkötésére, ami szerinte egy tartós megállapodás lesz. Az amerikai elnök egy hete mutatta be a 20 pontos béketervét, amely a többi között a harcok azonnali beszüntetését és a 20 élő izraeli túsz szabadon bocsátását, a halottnak hitt túszok földi maradványainak átadását tartalmazza, cserébe több száz, Izrael által fogva tartott palesztin elengedéséért. Trump terve szerint a Hamász azon tagjai, „akik elkötelezik magukat a békés együttélés mellett” és leteszik a fegyvert, amnesztiát kapnak. A Hamász azon tagjainak, akik el akarják hagyni Gázát, biztonságos átutazást biztosítanak a befogadó országokba. Trump súlyos következményekkel fenyegette meg a Hamászt, ha nem fogadják el a tervet.
A Hamász közölte, részben egyetért a béketerv javaslataival, de több fontos követelésre – többek között a leszerelésre és arra, hogy a jövőben ne legyen szerepe Gáza kormányzásában – nem reagált.
A tárgyalások második napján, amelyen az egyiptomi és katari tisztviselők külön-külön találkoznak az izraeli és a Hamász delegációival. A tárgyalás napra pontosan a Hamász terrortámadása után két évvel tartják, melynek során megöltek 1200 embert, 251-et pedig túszul ejtettek. Az izraeli hadsereg válaszul háborút indított Gázában. A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium szerint a háborúban több mint 67 ezer ember halt meg, közülük 18 ezer gyerek.
A Hamász és Izrael közti tárgyalások hétfőn kezdődnek. Közben százezrek tüntettek Európa nagyvárosaiban Palesztina mellett.
De mi szerepel pontosan az amerikai elnök 20 pontjában? Hogyan lesz itt önálló palesztin állam és hogyan tervezik lefegyverezni a Hamászt?
Amikor arról kérdezték, van-e még mozgástér a béketerv tárgyalásában, Trump azt válaszolta, hogy „nem sok.”