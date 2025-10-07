Új DK, új sztiló: Varju László hátrafordított sapkában lépett színpadra a párt jelöltbemutatóján

A Demokratikus Koalíció vasárnap bemutatta a 2026-os választásokon indítandó egyéni jelöltjeit, de egy részlet eddig nem kapott nyilvánosságot.
Ez pedig Varjú László újpesti országgyűlési képviselő új, fiatalosch sztilója, amivel mutatja az utat a pártjának – a divat szempontjából, nyilván: hátrafordított baseball sapka, kilógó haj, mindezt „az új DK" felirat előtt. Mintha csak a „How Do You Do, Fellow Kids?” mémet próbálta volna reprodukálni:
A jelöltállító kongresszus Dobrev Klára arról beszélt, hogy a 106 jelölt
bátor és elkötelezett,
nem néhány hónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkeztek, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban,
nem rejtőzködik, hanem nyíltan és hitelesen áll ki a választók elé, mert csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak,
nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben,
tanárokból, orvosokból, polgármesterekből, munkásokból és fiatalokból áll, akiket a baloldali értékek melletti következetes kiállás és a közösség szolgálata köt össze.
azok, „akiknek nem fog megremegni a kezük, amikor az oligarchavagyonok zárolásáról kell majd szavazniuk”, és akik „nem hátrálnak meg a fenyegetések vagy a lejárató kampányok elől”.