Új DK, új sztiló: Varju László hátrafordított sapkában lépett színpadra a párt jelöltbemutatóján

A Demokratikus Koalíció vasárnap bemutatta a 2026-os választásokon indítandó egyéni jelöltjeit, de egy részlet eddig nem kapott nyilvánosságot.

Fotó: Demokratikus Koalíció/Facebook

Ez pedig Varjú László újpesti országgyűlési képviselő új, fiatalosch sztilója, amivel mutatja az utat a pártjának – a divat szempontjából, nyilván: hátrafordított baseball sapka, kilógó haj, mindezt „az új DK" felirat előtt. Mintha csak a „How Do You Do, Fellow Kids?” mémet próbálta volna reprodukálni:

A jelöltállító kongresszus Dobrev Klára arról beszélt, hogy a 106 jelölt

  • bátor és elkötelezett,
  • nem néhány hónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkeztek, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban,
  • nem rejtőzködik, hanem nyíltan és hitelesen áll ki a választók elé, mert csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak,
  • nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben,
  • tanárokból, orvosokból, polgármesterekből, munkásokból és fiatalokból áll, akiket a baloldali értékek melletti következetes kiállás és a közösség szolgálata köt össze.
  • azok, „akiknek nem fog megremegni a kezük, amikor az oligarchavagyonok zárolásáról kell majd szavazniuk”, és akik „nem hátrálnak meg a fenyegetések vagy a lejárató kampányok elől”.
