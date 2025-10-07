Vádat emeltek a bácsszőlősi polgármester ellen, aki beköltözött az EU-s pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba

Hivatali visszaélés miatt emelt vádat az ügyészség a bácsszőlősi polgármester ellen, aki beköltözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba - írta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Onnan tud az eljárásról, hogy korábban ő tett feljelentést Szarvas Róbert ügyében.

Fotó: Hadházy Ákos

A polgármester az előző ciklusban fideszes volt, most függetlenként nyert úgy, hogy az ügye tavaly februárban vált országosan ismertté.

Hadházy akkor arról írt, Bácsszőlősön 45 millió forint uniós pénzből újították fel a rendelőt és az orvosi szolgálati lakást, de mivel a faluban nem volt orvos, a polgármester úgy gondolta, legjobb, ha ő illegálisan beköltözik a felújított „kecóba”.

Bár a képviselő-testület és a kormányhivatal is többször felszólította, hogy költözzön ki, ezt nem tette meg, Hadházy információi szerint inkább aláíratott egy „törvénytelen bérleti szerződést” az alpolgármesterrel, akinek állítólag fogalma sem volt, hogyan került a papírra az aláírása.

Szarvas Róbert

Amikor Hadházy felhívta Szarvast, a polgármester feldúlva kérte számon, hogy „minek kérdez baromságokat”, ha „mindent tud”. „Mert annyira meredek, hogy ön az orvos lakásban lakik” – válaszolta erre Hadházy, mire szarvas Róbertből kiszakadt: