Annyit loptak az első személyzet nélkül működő magyar boltból, hogy fel kellett venni egy embert

Annyit loptak Magyarország első személyzet nélkül működő boltjából, hogy mostantól biztonsági őr felügyeli a működést, írja a Délmagyar. Szegeden május végén nyitott az a Coop, ami napközben a hagyományos kiszolgálással, a normál nyitvatartási időn kívül pedig teljesen automata üzemmódban, bolti személyzet nélkül, egy applikációval működik. A cég vezérigazgatója szerint sikeres a kísérlet, az intézkedés csak átmeneti.

„Semmivel sem rosszabb a vagyonelszámolásunk, mint a többi üzletünkben. Ez pedig nagyon jó hír, hiszen eleinte mi sem voltunk biztosak abban, hogy ilyen zökkenőmentesen működik majd. A biztonságot modern, mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer garantálja, amely érzékeli a gyanús mozdulatokat és automatikusan jelzést küld a központba. A tapasztalatok szerint elenyésző volt a ténylegesen bizonyított visszaélés. Például az egyik esetben sikerült tetten érni egy vásárlót, aki több terméket is fizetés nélkül próbált kivinni. Bár szükség van az emberi beavatkozásra, de kijelenthetjük, hogy a mesterséges intelligencia tolvajt fogott”

- mondta a lapnak a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója. A Délmagyar úgy tudja, hogy a gondot az okozza, amikor a tolvaj egy átlagos, applikációval rendelkező vásárlóval együtt megy be a boltba, majd azzal is távozik. A lap szerint volt, aki több alkalommal is lopott így, de olyan is előfordult, hogy valaki bent aludt az üzletben.