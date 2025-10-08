Annyit loptak az első személyzet nélkül működő magyar boltból, hogy fel kellett venni egy embert

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Annyit loptak Magyarország első személyzet nélkül működő boltjából, hogy mostantól biztonsági őr felügyeli a működést, írja a Délmagyar. Szegeden május végén nyitott az a Coop, ami napközben a hagyományos kiszolgálással, a normál nyitvatartási időn kívül pedig teljesen automata üzemmódban, bolti személyzet nélkül, egy applikációval működik. A cég vezérigazgatója szerint sikeres a kísérlet, az intézkedés csak átmeneti.

„Semmivel sem rosszabb a vagyonelszámolásunk, mint a többi üzletünkben. Ez pedig nagyon jó hír, hiszen eleinte mi sem voltunk biztosak abban, hogy ilyen zökkenőmentesen működik majd. A biztonságot modern, mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer garantálja, amely érzékeli a gyanús mozdulatokat és automatikusan jelzést küld a központba. A tapasztalatok szerint elenyésző volt a ténylegesen bizonyított visszaélés. Például az egyik esetben sikerült tetten érni egy vásárlót, aki több terméket is fizetés nélkül próbált kivinni. Bár szükség van az emberi beavatkozásra, de kijelenthetjük, hogy a mesterséges intelligencia tolvajt fogott”

- mondta a lapnak a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója. A Délmagyar úgy tudja, hogy a gondot az okozza, amikor a tolvaj egy átlagos, applikációval rendelkező vásárlóval együtt megy be a boltba, majd azzal is távozik. A lap szerint volt, aki több alkalommal is lopott így, de olyan is előfordult, hogy valaki bent aludt az üzletben.

bűnügy applikáció Magyarország kamerarendszer mesterséges intelligencia délmagyar automata bolt Coop Szeged Zrt