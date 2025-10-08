Érvénytelenítette a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyét a bíróság

Nem tartotta be a szabályokat a Pest Vármegyei Kormányhivatal, amikor háromszor módosította a gödi Samsung-gyár környezethasználati engedélyről szóló határozatát – mondta ki a Budapest Környéki Törvényszék a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület által indított perben.

Fotó: Németh Dániel/444

A per alapból azért indult, mert a környezetvédők szerint a gyár jogtalanul kapta meg a környezeti engedélyt. A kormányhivatal az eljárás óta azonban többször is módosított az engedélyről szóló határozaton, és ez az, amiről a bíróság most kimondta, hogy szabálysértő volt. Ahogy az ítéletről kiadott bírósági közlemény fogalmaz: „lényeges eljárásjogi szabálysértés eredményezte a határozat megsemmisítését (…) A törvényszék ítéletében a környezethasználatot engedélyező alperesi határozat érdemi rendelkezéseiről nem döntött”.