Gulyás Gergely átadta az üzenetet Varga Juditnak, hogy térjen vissza

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter egy mindenféle kontextus és magyarázat nélküli kérdezz-felelek-videóban a következőt olvasta fel:

„Kérem, tegyen annak érdekében, hogy Varga Judit visszatérjen, ekkora visszavárást még soha nem láttam, ami most kialakult Varga Judittal kapcsolatosan. Kérem, tegyen érte, köszönöm!”

Majd miután ezt felolvasta, Gulyás a következőt mondta: „Felolvastam, ezzel tudunk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza!”

Fotó: Németh Dániel/444

Arról már augusztusban is írtunk, hogy Varga esetleges visszatérését mintha hónapok óta lebegtetnék a Fideszben. Kocsis Máté, de Orbán Viktor is bedobta többször Varga Judit nevét, aki a július eleji bírósági meghallgatása után a 444-nek is nyilatkozott. A volt minisztert akkor megkérdezték arról, tervez-e visszatérni a közéletbe, amire azt mondta: „Ebben a versenyben, ahol egy olyan embernek is adnak pontokat, mint a Magyar Péter nevű képződmény, akkor én ebben a versenyben nem akarok indulni.”

Varga Judit már leendő EP-listavezetőként azért mondott le és távozott a politikából, mert ellenjegyezte az akkori köztársasági elnök Novák Katalin kegyelmi döntését K. Endre ügyében. Varga később sem adott választ arra, hogy igazságügyi miniszterként milyen előterjesztéssel küldte fel K. Endre kegyelmi kérvényét a végül szintén lemondott Novák Katalinnak, és utóbbi sem hajlandó nyilatkozni az ügyről.