Magyar Péter a Tisza adatszivárgásáról: A szükséges eljárásokat megindítottuk

„A TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. A szükséges eljárásokat megindítjuk” - olvasható Magyar Péter szerdai Facebook-posztjában.

A Tisza Párthoz köthető személyes adatok kerültek nyilvánosságra, köztük egy ukrán névvel. Az ügyet az Index hozta nyilvánosságra anélkül, hogy érdemben utánajárt volna az állításainak. A történetre Orbán Viktor is rácsatlakozott egy ukránozós poszttal. A Tisza állítja, semmi közük az adatbázisban szereplő ukrán fejlesztőhöz, Miroslav Tokarhoz, olyan adatbázisuk, ami kiszivárgott, nincs, és tudomásuk szerint a Tisza appot sem törték fel. Ugyanakkor az adatok egy része biztosan nem kitalált, beszéltünk több érintettel, akik megerősítették, hogy a róluk kikerült adatok valósak, és beazonosítottak több ismerőst is. Az egész ügyről és arról, hogy a kormány hogyan épített erre ukrán narratívát, itt írtunk részletesen.

Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

A cikk megjelenésekor megkérdeztük a pártot, hogy az incidensről tettek-e bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amire azt írták, „ha úgy ítéljük meg, hogy külső behatolás érte bármely rendszerünket, úgy 72 órán belül a jogszabályoknak megfelelően ezt bejelentjük azt”.

Ugyanakkor hivatalból már elindult egy vizsgálat, ugyanis megkeresésünkre Péterfalvi Attila, a Hatóság elnöke azt írta, „hivatalból értesültek a valószínűsíthetően bekövetkezetett adatvédelmi incidensről”, méghozzá az Index és a Mandiner cikkeiből, és elkezdték kivizsgálni az ügyet.