Magyar Péter a Tisza adatszivárgásáról: A szükséges eljárásokat megindítottuk

„A TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. A szükséges eljárásokat megindítjuk” - olvasható Magyar Péter szerdai Facebook-posztjában.
A Tisza Párthoz köthető személyes adatok kerültek nyilvánosságra, köztük egy ukrán névvel. Az ügyet az Index hozta nyilvánosságra anélkül, hogy érdemben utánajárt volna az állításainak. A történetre Orbán Viktor is rácsatlakozott egy ukránozós poszttal. A Tisza állítja, semmi közük az adatbázisban szereplő ukrán fejlesztőhöz, Miroslav Tokarhoz, olyan adatbázisuk, ami kiszivárgott, nincs, és tudomásuk szerint a Tisza appot sem törték fel. Ugyanakkor az adatok egy része biztosan nem kitalált, beszéltünk több érintettel, akik megerősítették, hogy a róluk kikerült adatok valósak, és beazonosítottak több ismerőst is. Az egész ügyről és arról, hogy a kormány hogyan épített erre ukrán narratívát, itt írtunk részletesen.
A cikk megjelenésekor megkérdeztük a pártot, hogy az incidensről tettek-e bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amire azt írták, „ha úgy ítéljük meg, hogy külső behatolás érte bármely rendszerünket, úgy 72 órán belül a jogszabályoknak megfelelően ezt bejelentjük azt”.
Ugyanakkor hivatalból már elindult egy vizsgálat, ugyanis megkeresésünkre Péterfalvi Attila, a Hatóság elnöke azt írta, „hivatalból értesültek a valószínűsíthetően bekövetkezetett adatvédelmi incidensről”, méghozzá az Index és a Mandiner cikkeiből, és elkezdték kivizsgálni az ügyet.
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.