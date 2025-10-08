Őrsi Gergely a Marczibányi téri sportközpont bojkottjára szólított fel egy molinón

A II. kerületi polgármester molinót rakott a Marczibányi téri sportközpont oldalára, Őrsi Gergely azt kifogásolja, hogy az MNB-hez köthető üzemeltető nem hajlandó fizetni a létesítmény használatáért és nem is akarja rendezni az önkormányzattal szembeni tartozását.

Fotó: Facebook/Őrsi Gergely

„Adja vissza az MNB és hálózata a Marczibányi téri sportcentrumot, és fizesse meg a tartozását a II. kerületiek felé” – írja Facebook-posztjában Őrsi, aki a kifeszített molinóra azt íratta: „Kérem, ne gazdagítsa a hálózatot! Bojkottálja a sportpálya használatát!”

A HVG szeptemberben azt írta, a II. kerületi önkormányzat szerint jogtalanul használja a Marczibányi téri Sportcentrumot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik alapítványához kötődő cég, nem csinálták meg a bérleti szerződésben vállalt fejlesztéseket, bérlőcég ügyvezetője viszont a kerületre mutogat, és a HVG-nek azt állította, hogy a cég előző vezetése által aláírt szerződés alapján meg kellett volna változtatni az építési szabályokat a kerületben, de ezt az önkormányzat nem tette meg. A kerületi önkormányzat hiába próbálja két éve birtokba venni a sportcentrumot, az MNB alapítványához köthető bérlőcég azt nem volt hajlandó átadni. A kerület vezetése még pert is indított az ügyben a HVG cikke szerint.