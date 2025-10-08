Szolgálatban lévő mentős bántalmazott brutális módon egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit

Azonnali hatállyal megszüntették annak a mentősnek a munkaviszonyát, aki szolgálat közben brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves megyében kedden, közölte az Országos Mentőszolgálat.

„Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének”

- írták. A kirúgott mentőst feljelentették. Hozzátették: az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét. Ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit több ezer bajtársunk nap mint nap tanúsít.