Egy 29 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy ő okozta januárban Los Angeles történelmének legpusztítóbb tűzvészét, amiben 12 ember meghalt, és több mint 6000 ház pusztult el.

Jonathan Rinderknechtet kedden tartóztatták le a tűzzel kapcsolatos vádak miatt. A gyanú szerint szilveszterkor, miután befejezte az Uber-sofőrként végzett munkáját, nyílt lánggal gyújtotta meg a tüzet. A hatóságok szerint a férfi telefonja és az Ubertől kapott koordináták alapján is a tűz keletkezésének közelében volt.

Rinderknecht telefonján találtak videókat, amelyeken a tűzoltókat filmezte, akik a lángokat próbálták eloltani. Nem sokkal éjfél után többször is hívta a 911-et, de a gyenge térerő miatt nem tudta elérni a segélyhívót. A hívásokról képernyőfelvételt is készített, valamint egy ponton megkérdezte a ChatGPT-től: „Te vagy a hibás, ha a cigarettád miatt tűz keletkezik?”

A nyomozók szerint a gyanúsított „bizonyítékot akart arról, hogy ő is segített a tűz oltásában”, illetve „bizonyítékot akart létrehozni a tűz okára vonatkozó ártatlanabb magyarázatra”.

A ChatGPT által a gyanúsított kérésére generált képek Fotó: Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma

A nyomozók szerint 2024 júliusában Rinderknecht megkérte a ChatGPT-t, hogy csináljon egy „disztópikus festményt”, amelyen egy égő erdő és a tűz elől menekülő emberek tömege látható. Rinderknecht azt írta a ChatGPT-nek: „A festmény közepén több százezer szegény ember próbál átjutni egy hatalmas kapun, amelyen egy nagy dollárjel látható. A kapu és a teljes fal másik oldalán a leggazdagabb emberek tömege található. Ők nyugodtan nézik, ahogy a világ leég, és az emberek küzdenek. Nevetnek, szórakoznak és táncolnak.”

Állítólag egy hónappal a gyújtogatás előtt Rinderknecht azt is beírta a ChatGPT-be, hogy „Szó szerint elégettem a Bibliámat. Csodálatos érzés volt. Olyan felszabadultnak éreztem magam.” (BBC)