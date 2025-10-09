Az Egyesült Királyságban azzal növelnék a gazdaságot, hogy a kocsmák hajnalig nyitva tarthatnának

A kocsmák, klubok és éttermek a kora hajnali órákig is nyitva tarthatnak a brit Munkáspárt gazdasági növekedést célzó programjának részeként, számolt be a Guardian.

A kormány folytatja azon terveit, amelyek lehetővé tennék az alkoholt árusító vendéglátóhelyek számára, hogy meghosszabbítsák nyitvatartási idejüket annak érdekében, hogy fellendítsék a „brit éjszakai életet” és segítsék a vendéglátóipart. Keir Starmer miniszterelnök is kész támogatását adni a tervhez, amelyet az alkohol- és vendéglátóipar vezetői dolgoztak ki, és amelyet a Pénzügyminisztérium már jóváhagyott.

A tervek középpontjában a 2003-as Engedélyezési törvény (Licensing Act 2003) átfogó reformja áll, amely alapján az önkormányzatok jelenleg engedélyeket adnak ki mintegy 224 000 kocsma, klub, étterem és szupermarket számára, hogy meghatározott időkeretben alkoholt árusíthassanak. Az önkormányzatok engedélyezési bizottságai – választott képviselőkből álló testületek – négy „engedélyezési célkitűzés” alapján hozzák meg döntéseiket: a bűnözés és rendbontás megelőzése, a közbiztonság, a közrend megzavarásának megelőzése, valamint a gyermekek védelme a káros hatásoktól.

Azonban a terv mögött álló, kormány által kijelölt munkacsoport egy ötödik célkitűzés bevezetését javasolja – a gazdasági növekedés előmozdítását –, amelyet az önkormányzatoknak figyelembe kellene venniük új kérelmek vagy hosszabb nyitvatartás engedélyezése során. Ez felháborodást váltott ki, sokan azt állítják, hogy a kormány túl szorosan együttműködik az alkoholszektor szereplőivel.

Fotó: JOAQUIN GOMEZ SASTRE/NurPhoto via AFP

A kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy az angliai és walesi alkoholfogyasztási szabályok tervezett liberalizálása aláássa az önkormányzatok jogát a nyitvatartási idők meghatározására, példátlan hatalmat ad az italiparnak, és korlátozza azok lehetőségét, akik a késői nyitvatartás által érintve szeretnének kifogást emelni.

Az önkormányzatok, valamint a rendőrségi és bűnmegelőzési biztosok attól tartanak, hogy a késő esti nyitvatartás kiterjesztése több zajjal, kellemetlenséggel és antiszociális viselkedéssel jár majd, ami megkeseríti az engedéllyel működő vendéglátóhelyek közelében élők mindennapjait. Az egészségügyi szakemberek pedig attól tartanak, hogy több, alkohollal összefüggő agresszióhoz, a nők elleni erőszak növekedéséhez és még több alkoholfogyasztással kapcsolatos halálesethez vezet majd a hajnali nyitvatartás.