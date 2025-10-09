Az ENSZ hazarendeli békefenntartói negyedét

Az ENSZ a következő hónapokban világszerte a békefenntartó személyzet egynegyedét hazarendeli, mivel súlyos pénzhiánnyal küzd – közölték szerdán magas rangú ENSZ-tisztségviselők. A létszámcsökkentés kilenc műveletet érint, és mintegy 13–14 ezer katonát és rendőrt vonnak ki, felszerelésükkel együtt. A leépítés jelentős számú polgári állományú alkalmazottat is érint – írja a Reuters.

ENSZ-békefenntartók Banguiban, a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában. Fotó: NACER TALEL/Anadolu Agency via AFP

Az Egyesült Államok a legnagyobb finanszírozója az ENSZ békefenntartó programjainak, több mint 26 százalékos részesedéssel, amelyet Kína követ csaknem 24 százalékkal. Washington azonban már július 1. előtt 1,5 milliárd dollárt nem utalt el, és azóta további 1,3 milliárddal nőtt az adóssága, így a tartozás meghaladja a 2,8 milliárd dollárt. Bár az amerikai kormány 680 millió dollár befizetését ígérte, Donald Trump elnök augusztusban egyoldalúan törölte a 2024–2025-ös békefenntartásra elkülönített 800 milliót, és 2026-ra teljesen megszüntetné a támogatást. Ezt a Mali, Libanon és Kongói Demokratikus Köztársaság misszióinak kudarcaival indokolta.

A mostani létszámcsökkentés érinti Dél-Szudánt, Kongói Demokratikus Köztársaságot, Libanont, Koszovót, Ciprust, a Közép-afrikai Köztársaságot, Nyugat-Szaharát, a Golan-fennsík demilitarizált övezetét Izrael és Szíria között, valamint az Abyei különleges közigazgatási területet.