Betiltották a vegaburgert, aztán másnap meg is ették

Az Európai Parlament a vegán ételek húsos ételek utáni elnevezéséről szavazott. A képviselők a tiltás mellett döntöttek, de ezt még a Bizottságnak és a Tanácsnak is jóvá kell hagynia. A Strasbourgban működő parlament menzáján vicces kedvükben lehettek a szakácsok, másnap ugyanis vegaburger volt a napi menü.

A Politico értesülései szerint mind elfogyott, a politikusok viccelődve fogadták a konyha lázadását, a döntés ellenzői pedig megismételték kritikájukat, miszerint a tiltással az EP a húsipari lobbi érdekeit szolgálta.

Egy vegán zöldpolitikus azt mondta, vegánként ritkán kap jó ételt a menzán, és a burger sem nyerte el a tetszését.

