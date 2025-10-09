Drogvádak miatt egy sor celebet hallgattak ki Törökországban

A török hatóságok szerdán beidézték Berrak Tuzunatac és Demet Evgar színésznőket, valamint Hadise Acikgoz énekesnőt kábítószer-használat gyanúja miatt. Összesen 19 személy ellen nyomoznak, köztük vannak ismert zenészek, tévés sztárok és influenszerek, akiktől vérmintát is vettek.

A celebek tagadják az ellenük felhozott vádakat. Hivatalos vádemelésre egyelőre nem került sor, és török sajtóinformációk szerint a kihallgatás és vérvétel után szabadon engedték őket. A török hatóságok hivatalosan nem kommentálták az ügyet.

Berrak Tuzunatac

A török jogszabályok szerint a kábítószer személyes használatra való birtoklása akár öt év börtönbüntetéssel is járhat. Az első lebukáskor azonban a bíróságok kezelést vagy próbaidőt is elrendelhetnek börtön helyett.

A celebek kihallgatása óriási botrányt okozott. Recep Tayyip Erdoğan elnök ellenzéke szerint az akció egy szélesebb körű akció része, amelynek célja kritikus művészek, újságírók és politikusok elhallgattatása.

Szeptemberben Mabel Matiz zenész ellen indult vizsgálat egyik dalának állítólagos „obszcén" jellege miatt – akár három év börtönre is ítélhetik. Ugyanebben a hónapban az ügyészek egyéves börtönbüntetést kértek a Manifest nevű népszerű lányegyüttesre táncprodukcióik „illetlen magatartása" miatt. Múlt héten Fatih Altaylı újságíró állt bíróság elé Erdoğan ellen tett állítólagos „fenyegető" megjegyzései miatt. Altaylı, aki tagadja a jogsértést, legalább ötéves börtönbüntetéssel néz szembe. (BBC)