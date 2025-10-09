Kirúgják a nagy értékű bolti lopással vádolt kormányhivatali vezetőt

Nem maradhat állásában az a kormányhivatali vezető, akit nagyértékű lopással gyanusítanak. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 24.hu-val azt közölte, hogy megvárják a kormányhivatal rétsági járási hivatalát vezető T. Bálint ügyével kapcsolatos hivatalos papírokat, és ez után intézkednek.

Ahogy a 444 megírta, a férfit egy balassagyarmati Lidlben érték tetten. Mivel a lopás értéke meghaladta az 50 ezer forintot, büntetőeljárás indult az ügyben. Lapunkkal a Nógrád Vármegyei Főügyészség korábban azt közölte, hogy „a gyanúsított beismerte a cselekmény elkövetését”. Nem biztos, hogy a vallomás ellenére a féfi büntetlenül megússza, mert a gyanúsított mediátor bevonását kérte. Ha büntetőügyekben ilyen eljárás indul, akkor „a bűncselekménnyel okozott sérelem jóvátétele a közvetítői eljárás keretében a büntethetőség megszűnését eredményezheti.