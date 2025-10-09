Krasznahorkai: „Nagyon boldog vagyok! Nyugodt vagyok és nagyon ideges egyszerre”

„Nagyon boldog vagyok! Nyugodt vagyok és nagyon ideges egyszerre. Tudja, ez életem első napja, amikor Nobel-díjat nyertem” – mondta a svéd közszolgálati rádiónak Krasznahorkai László csütörtökön, aznap, amikor kiderült, ő kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A linken meg is lehet hallgatni a válaszait angolul.

Délután, a rádiónak szólalt meg először az író a hír után. A riporterek kérdezték arról is, miért választotta ezt a hivatást. Rá jellemző választ adott: „Először csak egy könyvet akartam írni, de nem akartam íróvá válni, mert nem akartam valaki lenni. Aztán, amikor felfedeztem, hogy a szöveg nem teljesen tökéletes, nekiálltam egy másiknak. Mert ki akartam javítani a Sátántangót. Az egész életem a helyesbítésekről szól.”

Csütörtökön kora délután jelentette be a svéd Királyi Akadémia, hogy 2025-ben Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklásban Krasznahorkai látnoki életművének jelentőségét emelték ki, ami az apokaliptikus terror közepette is képes megmutatni a művészet erejét. Méltatása során egyrészt az abszurdra, groteszk túlzásokra építő közép-európai prózairodalom Kafkától Thomas Bernhardig tartó hagyományához kapcsolták, de megemlítették, hogy munkájára hatással voltak a kínai, illetve japán utazásai is, melyek több művét is inspirálták.