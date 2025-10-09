Pont egy gyermekotthon mellé sikerült áthelyezni a szexmunkások türelmi zónáját a fideszeseknek Miskolcon

A miskolci önkormányzat fideszes képviselői megszavazták, hogy a szexmunkások türelmi zónája, ahol dolgozhatnak, átkerüljön a korábban kijelölt utca túloldalára, mindössze néhány méterre egy gyermekotthontól, számolt be a Népszava.

Az első Orbán-kormány idején, 1999-ben hozták meg azt a törvényt, amely az ötvenezer fő feletti településeket türelmi zónák kialakítására kötelezi, de mind a mai napig ezt az előírást egyedül Miskolc teljesítette, a Tiszai pályaudvar szomszédságában lévő Szinva utca páratlan oldalára jelölték ki ezt a területet. A lap szerint azonban az új, immár fideszes vezetésű képviselő-testület egy szeptemberi közgyűlésen úgy határozott: a patak másik oldalára, a páros oldalra helyezi át ezt a területet.

Ezt azzal indokolták, hogy ott van közvilágítás, jobb az infrastruktúra, így talán a szexmunkások is nagyobb kedvvel dolgoznak az ott kijelölt száz méteres szakaszon. Illetve egy hídépítés is ebbe az irányba folytatódna tovább, szóval muszáj áttenni a zónát.

Csakhogy azzal, hogy a patak túloldalára helyezték át a türelmi zónát, az néhány száz méterre került a Szondi utcában található Fruska speciális gyermekotthontól, ahol főként olyan gyerekek vannak, akik emberkereskedelem feltételezett áldozatává váltak, pszichoaktív szert használnak, súlyos pszichés vagy egyéb tüneteket produkálnak. A speciális otthonba tizenkettedik életévüket – kivételes esetben tizedik életévüket – betöltött, nevelésbe vett lányok kerülhetnek, gyámhivatali határozattal.

Egy baloldali önkormányzati képviselő, Simon Gábor erre felhívta a fideszes képviselők figyelmét az ülésen, akik szerint azonban a gyermekotthon kívül esik az úgynevezett védőtávolságon, ami háromszáz méter.

A lap megkérdezte Fekete Zsoltot, a Fruska gyermekotthon igazgatóját, kikérték-e a döntéshozók előzetesen az ő véleményüket a türelmi zóna áthelyezéséről. Helyette Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gyermekvédelmi Központ vezetője reagált: