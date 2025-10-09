Vádat emeltek a férfival szemben, aki részegen próbált meg betörni a szegedi Csillagbörtönbe

Vádat emeltek egy férfival szemben, aki tavasszal bemászott az ország egyik legkeményebb büntetés-végrehajtási intézetébe, a Szeged központjában található Csillagbörtönbe, tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-t.

A vádirat szerint a férfi május 7-én éjszaka ittasan, a börtön utcai kerítésén átmászva jutott be az intézmény őrzött területen kívüli részére. A pártfogó felügyelői épületrész több irodájának az ajtaját is felfeszítette, megrongálta, majd távozott.

Csillagbörtön egyik szárnya. Fotó: Google maps

Mindenesetre a férfi 150 ezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek. Az ügyészség a vádlottat kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja. Tettének beismerése és a tárgyaláshoz való jogáról való lemondás esetére vele szemben 30 nap elzárás kiszabását indítványozták. A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.