A valódi bűnügy, amit eltakar Zsolti bácsi árnyéka

A Szőlő utcai igazgató története az év egyik legsúlyosabb bűnügye.
Hogy egy fontos állami intézményt vezető, díjakkal kitüntetett ifjúságvédelmi szakembert ilyen súlyú bűncselekmények gyanúja miatt tartóztatják le, önmagában is sokkoló lett volna. A történet azonban, ami a 444 cikkeiből kezdett először kirajzolódni, ennél is többről szólt.
Közben az interneten egyre jobban kezdett felpörögni az ügy körüli érdeklődés, azonban úgy, hogy ekkor már nem magáról a Szőlő utcai igazgatóról szóló, tényeken alapuló történetről volt szó, hanem egy körülötte kinövő még sötétebb, de sokkal bizonytalanabb lábakon álló sztoriról.
Semjén Zsolt parlamenti felszólalása után pedig kirobbant az év talán legnagyobb politikai botránya.