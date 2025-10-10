A vb-selejtező előtti bemelegítés közben derült ki, hogy 4 centivel magasabb a zalaegerszegi focistadion egyik kapuja

Egészen szokatlan probléma merült fel csütörtök este a ZTE Arénában, a Fehéroroszország-Dánia vb-selejtező meccs előtt. A dán Tv2 online közvetítése szerint Kasper Schmeichel, a dánok 189 centis kapusa a bemelegítés közben jelezte a játékvezetőnek, hogy az egyik kapuval probléma van.

Miután megvizsgálták a kaput, kiderült, hogy az 4 centiméterrel magasabb a megengedettnél. Így a rendezőknek meg kellett szerelniük a kaput, hogy a meccset el lehessen kezdeni. A munkával végül időben végeztek, így terv szerint, 20:45-kor elindulhatott a játék.

A fehérorosz válogatott az összes hazai vb-selejtezőjét a zalaegerszegi stadionban játssza. A csapat azonban eddig nem áll túl jól, csütörtök este harmadik vereségét szenvedte el három meccs alatt. A dánok 6-0-ra győztek Zalaegerszegen.