Egy hónap után mégis bocsánatot kért Takács Péter az osztrákoktól

Bocsánatot kért Takács Péter egészségügyi államtitkár a korábban általa leszólt burgenlandi mentőszolgálattól, miután kiderült, hogy a velük szembeni vádjai alaptalanok - számolt be erről az osztrák közszolgálati ORF nyomán a Telex.

Takács augusztusban az akkor még politikai hirdetésekkel felpumpált Harcosok órájában beszélt arról, hogy szerinte a burgenlandi mentők színvonala jócskán elmarad a magyarokétól: az ottani mentőautókban még GPS sincs, állította, és a központban mágnestáblákon követik, hogy melyik mentőautó merre jár.

Takács Péter egészségügyi államtitkár Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Takács kijelentéseit a szocdem burganlandi tartományfőnök, Hans Peter Doskozil is visszautasította, és többször is bocsánatkérésre szólították fel a magyar államtitkár mellett Orbán Viktort is.

Takács végül Doskoziltól valóban bocsánatot kért, erről a burgenlandi tartományfőnök hivatala az ORF-nek számolt be. Eszerint most érkezett válasz a magyar Belügyminisztériumtól, melyben Takács bocsánatot kért az osztrák tartományi mentőszolgálatoktól, és kijelentette, hogy „a kijelentéseit nem elegendő információ alapján” tette.

„Örömmel tölt el minket, hogy a mentőszolgálatok magas színvonalát és az alkalmazottak elkötelezettségét most már Magyarország is elismeri”

- reagált Hans Peter Doskozil az államtitkári bocsánatkérésre.