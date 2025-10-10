Eltűnt az esztergomi mentőállomás vezetője, Magyar Péter reposztolta az erről szóló bejegyzést, Takács államtitkár aljas politikai célokról kommentelt

Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként keresi a rendőrség az esztergomi mentőállomás vezetőjét október 9. csütörtök óta.

Hogy a szakember pontosan hol lehet, arról nincs megbízható információ, a történtek nyomán viszont kemény politikai vihar kezd kibontakozni.

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége ugyanis péntek délután arról tett közzé bejegyzést a közösségi médiában, hogy a mentőállomás-vezető a Dunába vetette magát, és azóta sem találják. A MOMSZ szerint a történtek hátterében hosszabb ideje tartó munkahelyi konfliktus állt, amiről a tudomásukra jutott információkra hivatkozva számoltak be. „Egy hét alatt már a második kirívó és tragikus eset, ami mutatja a mentőknél lévő hatalmas és rendszerszintű problémákat, amikről a MOMSZ régóta folyamatosan beszél. Mi kell még, hogy a vezetők végre komolyan vegyék a valós problémákat és elkezdjenek velük hatékonyan foglalkozni?” – írták a bejegyzésben.

Amelyet aztán egy az egyben reposztolt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki mindössze annyit fűzött hozzá: „Isten nyugosztalja az esztergomi mentőállomás vezetőjét”.

Magyar bejegyzése alatt jelentkezett Takács Péter, a kormány egészségügyi államtitkára, aki indulatos kommentben kérte számon a Tisza-elnököt. Szerinte a történtek hátterében nem munkahelyi, hanem magánéleti probléma állhatott. Ezt írta: „Gyomorforgató, amit művelsz! Nem volt elég a hódmezővásárhelyi rendőr emlékének meggyalázása!? Most újra egy szörnyű magánéleti tragédiát akarsz az aljas politikai céljaidra felhasználni? Hát semmilyen erkölcsi gát, emberség nincs már benned? (Nem kell válaszolnod, mindenki tudja a választ!) Őszintén sajnálom a hozzátartozókat, osztozom a fájdalmukban.”

Arról pénteken késő délután nincs hivatalos információ, hogy a mentőállomás vezetője valóban elhunyt-e.

Még a MOMSZ bejegyzésének megjelenése után, a politikai vihar kirobbanása előtt az Országos Mentőszolgálat sajtóosztályához fordultunk az ügyben. Többek között azt kérdeztük, hogy mit tudnak a körülményekről, és indítanak-e vizsgálatot, hogy kiderüljön, a történteknek van-e közük munkahelyi konfliktushoz.

Az OMSZ a következőket válaszolta: „A mentők közössége mély megdöbbenéssel és fájdalommal értesült a történtekről, abban reménykedünk, hogy a bajtársunk talán mégis épségben van. Ugyanakkor szégyenletesnek tartjuk és visszautasítjuk, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége egy személyes tragédiát újabb alaptalan botránykeltésre próbáljon felhasználni. A mentőállomás közössége példamutató munkát végez, a közelmúltban vezetői dicséretben is részesültek. A mentőszolgálatnál országszerte pszichológus, mentálhigiénés szakemberek támogatják a bajtársainkat a lelki egyensúly megtartásában, a krízishelyzetek megelőzésében és feloldásában. Kérjük, hogy a MOMSZ elítélendő megnyilvánulása ellenére mindenki tartsa tiszteletben bajtársaink személyiségi jogait!”

Az eltűnt mentős 2024-ben megkapta az év mentődolgozója elismerést Komárom-Esztergom vármegyében.