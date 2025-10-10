Fogadási csalás miatt nyomoznak, mert információk szivároghattak ki a Nobel-díjról

A Nobel-békedíj odaítélését felügyelő norvég hatóságok vizsgálatot indítottak az idei díjra vonatkozó gyanús online fogadások miatt, miután a jelek szerint a döntéseit titokban tartó bizottságból információk szivároghattak ki. Az keltett gyanút, hogy a Polymarket nevű fogadási oldalon csütörtökön, norvég idő szerint éjfél után nem sokkal meredeken megugrottak a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado győzelmére tett fogadások. A Nobel Intézet igazgatója, Kristian Berg Harpviken a Bloombergnek azt mondta: „Úgy tűnik, bűncselekmény áldozatai lettünk – valaki a birtokunkban lévő információval pénzt akart keresni.”

Maria Corina Machado Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Néhány órával később Machado valóban megkapta a 2025-ös Nobel-békedíjat demokratikus aktivizmusáért az autoriter Venezuelában, ezzel ő lett az első venezuelai, aki elnyerte a rangos elismerést. A díjról 10:50-kor (norvég idő szerint) értesítette őt Kristian Berg Harpviken, a Nobel Intézet igazgatója.

Később azonban a norvég Aftenposten és Finansavisen napilapok szokatlan mozgásokat észleltek az online fogadási piacokon a hivatalos bejelentés előtt.

Egészen csütörtökig Julija Navalnaja, a meggyilkolt orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij özvegye vezette az esélyeket a Polymarketen, megelőzve minden más potenciális jelöltet. Norvég idő szerint éjfél után nem sokkal Machado győzelmi esélyét a Polymarket még 3,75%-ra tette – ezzel Navalnaja és Donald Trump mögött állt. Két órán belül azonban 72,8%-ra ugrott, ami arra utal, hogy tömegesen fogadtak Machado győzelmére.

Ha a szerencsejátékért is osztanának Nobel-díjat, akkor valószínűleg az a fogadó nyerné, aki több mint 65 ezer amerikai dollárt nyert a Machado győzelmére tett fogadással, míg egy másik nyertes profilja azon a napon jött létre, amikor a fogadást megtették.

A Nobel-bizottság vezetője, Jørgen Watne Frydnes szerint a testület „általában nagyon jól megőrzi a titkokat”, és az elmúlt fél évszázadban rendkívül zárt folyamatot követett. Szerinte még túl korai lenne biztosan kijelenteni, hogy valóban történt-e szivárgás, de arra számít, hogy hivatalos vizsgálat indul az ügyben. (Guardian)