Jön a fagy

Jövő szerdától visszatérnek a fagyos éjszakák, a fagyzugos helyeken mínusz 5, mínusz 4 fokig is lehűlhet a levegő, nem kizárt, hogy új szezonrekord születik, írja az Időkép.

Az előttünk álló hétvégén még 20 fok közeli hőmérsékletek lesznek napközben, viszont hétfőtől lehűlés kezdődik. A sarkvidéki eredetű légtömeg Skandinávia felől zúdul a Kárpát-medence térségébe a Brit-szigetek fölé betelepedő anticiklon peremén, és egyre nagyobb mennyiségben szivárog be a medence belsejébe. A lehűlést hozó hidegfront sok csapadékot nem ad, igaz, záporok kialakulhatnak a napos, gomolyfelhős, szeles időben. A legjelentősebb változást a hőmérsékletekben tapasztaljuk: keddre a csúcshőmérsékletek is visszaesnek 11-16 fok közé.

Átlag körüli vagy annál hidegebb időt hozott tehát az idei október, és ez nem lesz másként ezután sem.