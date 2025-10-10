Kilőttek szeptemberben a lakásárak, bár a kormány azt mondta, az Otthon Start nem hoz majd drágulást

gazdaság
2,7 százalékkal lőttek ki a lakásárak szeptemberben országos átlagban - ez kiemelkedően magas egyhavi drágulás, több mint kétszerese az előző havinak. Ez a szeptember elején indult Otthon Start hatása: bár a kormány azt kommunikálta, hogy a kedvezményes lakáshitel bevezetése nem jár majd áremelkedéssel, ebben lényegében senkik nem hitt a piacon.

Az Ingatlan.com lakáspiaci árindexe (ebből származik a 2,7%-os adat is) szerint a legnagyobb havi ugrás Észak-Magyarországon volt, aholo 6,3 százalékkal drágultak az ingatlanok. Ez alapján némileg zárul a lakáspiaci árolló a nagy regionális különbségeket mutató magyar ingatlanpiacon, és a kelet-magyarországi lakásárak valamivel gyorsabban közelítenek a nyugat-magyarországi és Pest megyei árszintekhez.

Éves összevetésben azonban nemcsak a kelet-magyarországi, hanem a fővárosi drágulás is kiemelkedő: míg országosan 16,8 százalékkal, Budapesten 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban az Ingatlan.com indexe szerint.

Király utca

A legnagyobb kínálattal rendelkező budapesti városrészek közül a XIII. kerületben 1,6 millió forintos medián négyzetméterár volt jellemző, ami 26 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Nem sokkal alacsonyabbak a VII. és a VI. kerületi árak sem, az Erzsébetvárosban éves szinten 37 százalékos volt az emelkedés, ez azonban még inkább az év eleji lakáspiaci boom számlájára írható.

Legdrágább vármegyeszékhelyként a debreceni négyzetméterárak középértéke az 1 millió forintot súrolja, ami közel 3,5-szerese a legolcsóbbnak számító salgótarjáninak. Pécsen 24 százalékos éves drágulással 818 ezer forintra, Szegeden 23 százalékos emelkedéssel 937 ezer forintra nőttek az árak.

