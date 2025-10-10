Már csak öt-hat percre elég üzemanyag maradt a Ryanair egyik gépében, mire le tudott szállni Manchesterben

A brit Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hivatal (AAIB) vizsgálatot indított, miután múlt héten a Ryanair egyik járata mindössze hat percnyi üzemanyaggal szállt le a manchesteri repülőtéren, miközben az Amy vihar idején rendkívül erős széllökésekkel küzdött. A gép az olaszországi Pisából vitte volna a 189 utasát a skóciai Prestwickbe múlt péntek este, de a 160 km/órás széllökések miatt nem tudott leszállni.

Három sikertelen leszállási kísérlet után a FR3418-as Ryanair-járat pilótái „mayday” vészjelzést adtak le, majd Manchester felé vették az irányt, ahol a szélviszonyok kedvezőbbek voltak. Az adatok elemzése szerint a gép Pisából tartalék üzemanyaggal indult, ahogy azt a kereskedelmi járatokra vonatkozó előírások megkövetelik, de Manchesterben már csak 220 kilogrammnyi üzemanyaggal landolt, ami a pilóták szerint alig öt-hat percnyi repülésre elég.

A repülőgép kétszer próbált meg leszállni Prestwickben, majd Edinburgh felé indult, végül pedig Manchesterben ért földet. Az utasokat Manchesterből buszokkal szállították át Prestwickbe, így 10 órás késéssel érkeztek meg. (Guardian)