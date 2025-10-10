Nem megyünk mi innen el – húzatta a nótázó Orbán Viktor a cigánnyal Kolozsváron

Kolozsvári mulatós videó készült Erdélyben Orbán Viktorról, ezt a vendéglátóhely péntek reggel tette közzé. Orbán az RMDSZ pénteki kongresszusára érkezett oda, hogy megerősítse a pozícióját, miután a májusi román elnökválasztás előtt a szélsőjobboldali, magyarellenes jelölt mellett állt ki a végül győztes Nicușor Dannal szemben.

„Nem, nem nem, nem, nem, nem, nem megyünk mi innen el, míg a gazda, házigazda furkósbottal ki nem ver. Ha nem tetszik a gazdának, hogy mi itten mulatunk, vigye el a házát innen, de mi itten maradunk”

– húzták az egyik legismertebb mulatós nótát csütörtök este a magyar miniszterelnöknek a kolozsvári Rhédey Caféban, Orbán pedig vörösboros pohárral a kezében nótázott. Orbán egyébként péntek reggel a szintén Erdélyben felvett szokásos közrádiós nyilatkozatában Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja apropóján azt mondta: „óriási dolog, tegnap meg is ünnepeltük”. Ha így, akkor egy tökéletes krasznahorkai narratívában.

A Rhédey Café egyébként Nagy Elek érdekeltsége: a Vegyépszer kolozsvári származású volt tulajdonosa, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mostani vezetője Orbán egyik első oligarchája volt. A NER-en belüli helyét jelzi, hogy a Rákay Philippel és Dopemannel közös digitális polgári kör tagja.

Orbán Viktor legemlékezetesebb korábbi nyilvános nótázása (feat. Nemcsák Károly) a sok kislányt meghágó fehérvári huszárok előtti főhajtás volt.

Míg akkor a huszárok még elmentek, miközben Orbán éppen becövekelte a NER-t, a Fidesz elnöke most inkább azt huzatta, hogy ők itten maradnak, amíg csak ki nem verik - hogy Kolozsváron kit tekint házigazdának, arról nem szólt a nóta, dehát ez egy ilyen műfaj.

A nótázásról beszámoló Magyar Nemzet mindenesetre sietett a hírhez hozzátenni, hogy Orbán a buli után az éjszaka még maga írta meg a szövegét a másnapi RMDSZ-kongresszusra. Pénteken Orbánnak meg kellene erősítenie a lassan harminc éve megkérdőjelezhetetlen domináns erdélyi politikai pozícióját, miután az RMDSZ-ben a hivatalos nyilatkozatok szerint is komoly zavart keltettek a tavaszi kampánymegnyilatkozásai. Az RMDSZ kongresszusán Orbán mellett az a Nicușor Dan román elnök is jelen lesz, akivel szemben Orbán a szélsőjobbos, magyarellenes George Simion mellett állt ki az elnökválasztás előtt.