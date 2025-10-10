Norvégiában előre tartanak Trump reakciójától, ha nem kap Nobel-békedíjat

A norvégok már előre tartanak Donald Trump reakciójától, ha a Nobel-díjat odaítélő bizottság péntek délután nem őt hirdeti ki Nobel-békedíjasként. Erre az esetre pedig a szakértők szerint bőven van esély, miután a bizottság már hétfőn, a gázai tűzszüneti megállapodás bejelentése előtt döntött a győztes személyéről.

A norvégok attól tartanak, hogy az amerikai elnök szankciókkal sújthatja az országukat, ha nem ő lesz a díjazott. Akár vámokat is kivethet a norvég termékekre, vagy a NATO-hozzájárulás növelését követelheti az országtól. Több norvég politikus szerint Trump azért szankcionálhatja az országot, mert nem tudja, hogy a díjat a független Nobel-bizottság ítéli oda, és a kormánynak nincs beleszólása a döntésbe.

Trump régóta hangoztatja, hogy idén neki kellene kapnia a Nobel-békedíjat. Sajtóinformációk szerint júliusban még a NATO volt főtitkárát, a jelenlegi norvég pénzügyminisztert, Jens Stoltenberget is felhívta, hogy a díjról érdeklődjön. Szeptemberben pedig arról beszélt az ENSZ-közgyűlésen, hogy mindenki azt mondja, neki kellene kapnia a díjat. Trump saját maga mellett felhozott érveiről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Donald Trump beszédet tart az ENSZ közgyűlése előtt Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Kristian Berg Harpviken, a Nobel Intézet igazgatója azt mondta, hogy a győztes személyéről apolitikus szempontok alapján döntött az illetékes bizottság. Harpviken elismerte, hogy ezt a látszatot megzavarhatja, hogy a bizottság tagjait a norvég parlament választja. Ez a feltétel viszont a díjat alapító Alfred Nobel feltétele volt, így nem térhet tőle el az intézet. Harpviken ugyanakkor biztos benne, hogy a bizottság tagjai a politikusoktól függetlenül döntöttek. (via The Guardian)