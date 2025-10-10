Szabad Európa: A Ganz-Mavag fizetésképtelen, ezt levélben tudatta a partnereivel

Levélben tudatja partnereivel a kormányközeli Ganz-Mavag, hogy fizetésképtelen, írja a Szabad Európa. A levél, amit a Ganz-Mavag vezetői írtak üzleti partnereiknek, és amiben közlik, hogy egyelőre képtelenek a cégcsoporthoz tartozó Dunakeszi Járműjavítóval kapcsolatos tartozásaikat törleszteni, a lap birtokába jutott. A dokumentumot Törő Csaba vezérigazgató és Lóránd Tamás pénzügyi igazgató aláírásával küldték ki szeptember 30-án a szerződéses partnereknek.

A Szabad Európa szerint a cég reorganizációs tervét november 5-éig kell elkészíteni, a kormányközeli üzletemberek által privatizált társaság rendbetételével Nagy Márton gazdasági minisztert bízták meg. Biztos, hogy tízmilliárdokba kerül majd az államnak, hogy ne dőljön be a magyar vasúti járműgyártás és -karbantartás, írja a Szabad Európa, ehhez pedig lehet, hogy részben vagy egészben, de vissza kell államosítani.

Motorvonat a Dunakeszi Jármájavítóban Fotó: MAV Zrt./MAV Zrt.

A Ganz-Mavag International Kft. 50-50 százalékban a Magyar Vagon Befektetési Zrt. illetve a CATO Investment Kft. tulajdonában áll 2022 júliusa óta. Mindkét cég mögött ismerős kormányközeli üzletembereket találunk, fogalmaz a Szabad Európa, a CATO a Habony Árpád köréhez sorolt Tombor Andrásé, a Mavag Bf. Zrt. mögött a Solva II. Magántőkealap áll, ami a Molhoz, illetve Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgatóhoz köthető.

A GMVI 2021-et még 15,8 milliárd forint adózott eredménnyel zárta 105 milliárd forint árbevétel mellett, egy évvel később már 15 milliárdos mínuszba fordult. A cég bevétele hiába nőtt 2023-ban 47 milliárdra, így is 4,5 milliárd forint veszteséget könyvelt el, ami tavaly a duplájára, 9 milliárdra nőtt az 54,9 milliárdos bevétel ellenére.