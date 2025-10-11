A francia elnök ismét a hétfőn lemondott Sébastien Lecornu-t nevezte ki miniszterelnöknek

Emmanuel Macron francia elnök újra Sébastien Lecornu-t nevezte ki miniszterelnöknek, mindössze négy nappal azután, hogy Lecornu lemondott a posztról. Macron pénteken késő este jelentette be a döntését, miután megbeszélést tartott a főbb pártok vezetőivel az Élysée-palotában, kivéve a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártokkal, akiket nem hívott meg.

Lecornu visszatérése abból a szempontból mindenképp meglepő, hogy a héten korábban még azt nyilatkozta a francia tévében, hogy nem „üldözi a pozíciót”, és „küldetése véget ért”. Először szeptember 9-én lett miniszterelnök, de kormánya néhány héten belül összeomlott, miután a konzervatív Les Républicains vezetője, Bruno Retailleau bírálta az egyik miniszteri kinevezését. Retailleau azóta kijelentette, hogy a centristák és a konzervatívok közös politikai alapja halott” ami tovább nehezíti Macron, mivel a kormányoldalnak nincs többsége a parlamentben. A támogatás bővítése érdekében Lecornu a baloldali pártok felé is nyitni próbál, miközben Macron jelezte, fontolóra veszik a 2023-as nyugdíjreform egyes részeinek elhalasztását. A rendkívül vitatott reform a nyugdíjkorhatárt 62-ről 64 évre emelte.

Sébastien Lecornu gondterhelt, érthető okokból Fotó: THOMAS SAMSON/AFP

Lecornu vállait azonnali határidős feladat nyomja: hétfőig be kell terjesztenie a 2026-os költségvetést a parlament elé, ráadásul nem csak a jelenlegi gazdasági helyzet pocsék, hanem a kilátások sem túl szívderítőek. Franciaország államadóssága jelenleg a GDP közel 114%-át teszi ki – a harmadik legmagasabb arány az eurózónában –, a hiány pedig 5,4% körül várható. A Francia Nemzeti Bank elnöke arra figyelmeztetett, hogy a politikai bizonytalanság már most is fékezi a gazdaságot. A növekedés idén várhatóan 0,7%, de a jegybank szerint a válság miatt 0,2 százalékponttal alacsonyabb lehetett a teljesítmény.

Mindeköben Macron népszerűsége történelmi mélypontra, 14%-ra süllyedt az Elabe közvélemény-kutatása szerint, és a meggyengült centrista tábor egyre hevesebb ellenállással szembesül. A szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, Jordan Bardella – akit nem hívtak meg az Élysée-beli egyeztetésre – „rossz tréfának” nevezte Lecornu visszatérését, és egy „soha ennyire el nem szigetelt” elnök kétségbeesett lépésének tartotta. Bardella közölte, hogy pártja azonnal bizalmatlansági indítványt nyújt be egy „eleve kudarcra ítélt koalíció” ellen, „amelynek egyetlen célja, hogy elkerülje az előrehozott választásokat.”

A parlament három részre szakadt – a baloldal, a szélsőjobb és Macron centristái között –, így a költségvetés elfogadása példátlan kompromisszumokat igényel majd. Az elmúlt egy évben már két miniszterelnök is belebukott a fiskális vitákba, egyelőre nehezen látható, hogy Lecornu hogy nem lesz a harmadik. (BBC, Guardian)