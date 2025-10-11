A kormányszóvivő szerint külföldi titkosszolgálati lejárató kampány az, hogy kiderült, az EU ellen kémkedett a magyar kormány

Két nappal ezelőtt derült ki, hogy csúnyán lebukott a hírszerzésért felelős Információs Hivatal (IH) Brüsszelben, ahol évekig magyar nemzetiségű uniós munkatársakat próbáltak beszervezni, hogy az EU intézményeiről kémkedjenek számukra. A feltáró cikkek nemzetközi újságírói munka során születtek, magyar részről a munkában a Direkt36 vett részt, de megírta a történetet a német Der Spiegel és a belga De Tijd is.

Az általuk megszerzett információk szerint egy meg nem nevezett operatív tiszt 2015 és 2017 között Brüsszelben állomásozott, hivatalosan a magyar nagykövetség kohéziós politikai osztályán dolgozó diplomataként. A jelentések szerint azonban valójában a magyar külföldi hírszerzésnek dolgozott, és kapcsolatokat épített ki az Európai Bizottságon belül, valamint más uniós szervezetekben.

Az ügy nagy port kavart Brüsszelben, az Európai Bizottság csütörtökön közölte, hogy megvizsgálja a jelentéseket és Várhelyi Olivér magyar biztos is számíthat egy kellemetlen beszélgetésre a főnökével, Ursula von der Leyennel, hisz ő volt a nagykövet akkor, amikor a fedésben dolgozó kémnek is munkát adtak.

Nem egy könnyen kikommunikálható helyzet ez a magyar kormány számára, Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivőnek sikerült is a legbénább magyarázatot megtalálnia: Magyarország elleni lejárató kampányról van szó, amelyet külföldi titkosszolgálatok szerveztek.

Kovács bejegyzésére reagált a cikket jegyző Panyi Szabolcs is. Posztjából kiderül, hogy nagyrészt magyar emberek voltak a forrásai a munka során.

Mint írja: „Természetesen semmilyen külföldi titkosszolgálat nem befolyásolta az írásunkat – a cikk készítése során belga partnerünk, a De Tijd kért reakciót a belga nemzetbiztonsági szolgálattól, a VSSE-től, illetve a belga kormánytól, de egyik szereplőnek sem volt semmiféle ráhatása a készülő anyagra. Eközben a cikk tárgya, a magyar hírszerzés, vagyis Információs Hivatal (IH) – illetve az azt felügyelő Miniszterelnöki Kabinetiroda – egy héttel az írás megjelenése előtt szintén részletes kérdéssort kapott nyomozásunk főbb állításaival. Bőven volt tehát idejük, hogy válaszoljanak, hovatovább akár jelezzék, ha esetleg bármilyen nemzetbiztonsági aggályuk van a készülő anyaggal kapcsolatban. Semmiféle reakció nem érkezett a részükről.”