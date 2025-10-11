Legalább 18-an eltűntek, amikor felrobbant és a földdel lett egyenlő egy lőszergyár Tennessee államban

Péntek reggel hatalmas robbanás pusztított el egy robbanóanyagokat gyártó üzemet az Egyesült Államokban, Tennessee állam vidéki részén. Az Accurate Energetic Systems telephelye gyakorlatilag eltűnt a föld színéről, a robbanásban a hatóságok szerint legalább 18 ember eltűnt, és feltehetően életét vesztette.

A robbanás helyi idő szerint reggel 7:45-kor történt. Légi felvételek szerint az üzem helyén füstölgő romhalmaz és összeégett fémkupacok maradtak, a törmelék legalább 800 méteres körben szóródott szét. A detonáció 24 kilométerrel arrébb is érezhető volt, a környékbeli településeken az emberek földrengésszerű rengéseket észleltek.

Az Accurate Energetic Systems az amerikai hadsereg és haditengerészet egyik legfontosabb beszállítója, amely különféle robbanóanyagokat, lőszereket, taposóaknákat és C4-es robbanótölteteket gyárt. A cég korábban kapott bírságokat a munkaügyi minisztériumtól, miután 2019-ben több szabályszegést állapítottak meg a munkavállalók vegyi anyagokkal, sugárzással és irritáló anyagokkal szembeni védelmével kapcsolatban.

Fotó: BRETT CARLSEN/Getty Images via AFP

A környéket már korábban is sújtotta hasonló tragédia: 2014-ben egy másik lőszergyárban történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, legalább három pedig megsérült. A seriff közlése szerint a hatóságok még próbálják kideríteni, mi okozhatta a katasztrófát. (AP)