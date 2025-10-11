Lukasenka elrendelte a belarusz hadsereg harckészültségi állapodának ellenőrzését

Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor elrendelte az ország fegyveres erőinek harckészültségi ellenőrzését – jelentette be a belarusz védelmi minisztérium.
A minisztérium közleménye szerint a belarusz hadsereg „intézkedések sorozatát” hajtja végre annak érdekében, hogy bizonyos egységeket a legmagasabb szintű harckészültségbe helyezzen Lukasenka közvetlen utasítására. Egyes alakulatokat előre kijelölt területekre vezényelnek, ahol az elnöki utasításban meghatározott feladatokat hajtják végre.
Belaruszban egyébként október 7. és 10. között éves mozgósítási gyakorlatokat tartottak, amelyek célja a helyi hatóságok és civil szervezetek közötti együttműködés javítása a területvédelmi és milíciaegységek szervezésében, ez után rendelte el Lukasenka az ellenőrzést.
Aktív hetek állnak a belarusz hadsereg mögött, szeptember elején még az oroszokkal közösen tartott hadgyakorlattal nyomasztották fél Európát, erről itt írtunk bővebben. (Kyiv Independent)
A legutóbbi ilyen hadgyakorlatról az orosz csapatok egy része nem ment vissza Oroszországba, hanem megtámadta Ukrajnát, de megint lesz miért figyelni Belarusz és Oroszország közös hadgyakorlatát, a Zapad-2025-öt. Lesz itt minden, amitől feláll a szőr a nyugati elemzők hátán: nukleáris gyakorlatok, több tízezer orosz és belarusz katona, különféle üzenetek a Nyugatnak.