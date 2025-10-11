Orbán Viktor még egyet csavart az ukránozós tiszázáson: új AI-videóján már a magyarul beszélő Volodimir Zelenszkij mutatja be a „Tiszafont”

Bár a Tisza-adóval való riogatás erejéig a kormány mintha kicsit lejjebb csavarta volna az ukrajnázást, az elmúlt napokban a furcsa tiszás adatszivárgás nyomán újult erővel fordultak rá a legnagyobb ellenzéki párt összeukránozására. Ennek egy újabb felvonását prezentálta Facebook-oldalán Orbán Viktor, amikor az alábbi, rendkívül színvonalas AI-videót posztolta.

Talán ez az első olyan alkotása a Fidesznek (vagy netalántán magának Orbán Viktornak, akit az előbb még a pesterzsébeti termelői piacon gyűjtött aláírást?), amin az ukrán elnök akcentussal ugyan, de magyarul beszél.

Ahogy megírtuk, hét elején a Tisza Párthoz köthető személyes adatok kerültek nyilvánosságra, köztük egy ukrán névvel. Az ügyet az Index hozta nyilvánosságra anélkül, hogy érdemben utánajárt volna az állításainak. A történetre Orbán Viktor is rácsatlakozott egy ukránozós poszttal, azóta pedig a dilivonaton nincs megállás. A Tisza állítja, semmi közük az adatbázisban szereplő ukrán fejlesztőhöz, Miroslav Tokarhoz, olyan adatbázisuk, ami kiszivárgott. Az adatok egy része biztosan nem kitalált, beszéltünk több érintettel, akik megerősítették, hogy a róluk kikerült adatok valósak, és beazonosítottak több ismerőst is.

A Tisza ukránozása természetesen a péntek reggeli Kossuth rádiós „interjúban” is szóba került, ahol megtudhattuk, hogy az ukránoknak már „nyakig itt van a titkosszolgálatuk”, ők már „beépültek a magyar szellemi életbe” és persze van pártjuk is, ugyebár, tudjuk, ki. Sőt, az oroszok már a spájzban vannak analógiáján eljutott oda, hogy „az ukránok már az okostelefonodban vannak”, úgy látszik, ezt a bölcsességet meg is kellett videósítani, hogy a vizuális típusú szavazóknak is biztosan átmenjen az üzenet.

Az ukránozás újabb hullámára már az érintett ország képviselői is megnyilvánultak. Az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint Orbán Viktor Ukrajna-ellenes hisztériát szít saját országában a közelgő parlamenti választások előtt. Heorhij Tihij pénteken beszélt arról, hogy a magyar miniszterelnök szerinte „őrült vádakat” fogalmazott meg Ukrajnával szemben, amiket visszautasítanak.