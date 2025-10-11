Még a nemzeti konzultáció sem ért véget, de már indul is az aláírásgyűjtés „Brüsszel háborús tervei ellen”

Még véget sem ért a kivételesen nem képzeletbeli ellenség ellen szervezett, állítólag a jó ízlés határain belül maradó nemzeti konzultáció, a Fidesz aláírásgyűjtésbe kezd Brüsszel háborús tervei ellen, jelentette be Facebook-oldalán a miniszterelnök: „Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen. Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!”

A miniszterelnök a bejelentés után gyorsan a tettek mezejére lépett: a pesterzsébeti termelői piacon már lelkesítette is a nyugodt, szombat délelőtti piacozásra vágyó lakosságot, a váratlan jelenésről a Magyar Nemzet piros csíkkal futó „Rendkívüli: Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor” című cikkéből értesültem.

A jól értesült Magyar Nemzet szerint miniszterelnök a piacon egy beszédet is mondott, amelyben bejelentette, hogy a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amely alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

Van egy háború terve Európának, amelynek része, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen és odaadunk az ukránoknak mindent amire szükségük van. Ebből nekünk ki kell maradnunk. - ismételte meg az üzenetét ezredszerre is Orbán Viktor.

Fotó: ROBERT NEMETI/Anadolu via AFP

A brüsszeli háborús tervek ellen már viszonylag régen kellett tenni bármit is a békepárti magyar lakosságnak: az aktuális nemzeti konzultáció a Tiszát célozza, a sajátos műfajú véleménynyilvánító népszavazás Ukrajna ellen zajlott (természetesen így már közeledtünk a brüsszeli háborús tervek és háborús pszichózis felé, de a kormány fő célja Ukrajna EU-csatlakozásának elutasíttatása volt).

Érdekes módon Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára már el is kezdte összemosni a folyamatban levő nemzeti konzultációt és a ma bejelentett aláírásgyűjtést, amikor a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó (!) megnyitója előtt arról beszélt az MTI tudósítása szerint, hogy azért fontos a nemzeti konzultáció, mert „Brüsszelben háborús döntéseket hoznak, arra készülnek, hogy éveken keresztül finanszírozzák az elhúzódó háborút, finanszírozzák Ukrajnát, ehhez pedig adóemeléseket akarnak rákényszeríteni a tagállamokra".