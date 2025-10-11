Így néz ki az, ami Orbán szerint a jog meg a politikai jó ízlés határain belül marad

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A kormány elkezdte kézbesíteni a nemzeti konzultációs kérdőíveket.

Ez az első eset tán, hogy nem egy képzelt ellenség, hanem a Fidesz legnagyobb politikai ellenfelével szemben vetik be.

Orbán Viktor azt ígérte, hogy a jog és a politikai ízlés határán belül maradnak.

De sikerült?

A kormány a nemzeti konzultációit eddig igyekezett leönti valami demokratikus mázzal, ha másképp nem, hát szóban.

A demokratikus berendezkedés egyik alapja, hogy meglegyen a folyamatos párbeszéd, mondta például Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára tavaly decemberben (amikor a gazdaságpolitikáról tartottak nemzeti konzultációt).

Évekkel ezelőtt Orbán Viktor „demokratikus támogatottságként” értelmezte a nemzeti konzultációkat.

Gulyás Gergely is rendszeresen úgy beszél a nemzeti konzultációkról, mint a „demokratikus vitának és a vélemények ütköztetésének” a terepéről.

Soha nincs vége, de igény lenne rá

A Fidesz Magyar Péter alig másfél évvel ezelőtti felbukkanása óta jó párszor megjövendölte, hogy a Tiszának ezzel vége, eddig tartott, „vége van, Kicsi”. Ott volt például a Dunába hajított mobiltelefon, a Vogel Evelin-féle hangfelvétel-gate, Kollár Kinga EU-s pénzekről való eszmefuttatása.

A Fidesz valamennyi esetnél azt mondta, ennyi volt a Tiszának, kipukkadt a lufi, eljött Őszöd, Mohács és Waterloo egyben. Aztán mindegyik eset után a Tisza növelte népszerűségét, ráadásul nemcsak a független, hanem a kormánypárti közvélemény-kutatóknál is. Az más kérdés, hogy az előzőeknél már jó ideje vastagon vezet a Tisza, az utóbbiak viszont folyamatosan fideszes előnyt mérnek.

Nemzeti konzultáció a létbizonytalansági kampány csúcsa

A Fidesz nyár végén tudta hosszú idő után először védekező pozícióba kényszeríteni Magyar Péteréket. A kormánypárti Index közölt egy dokumentumot, amiről azt állították: a rejtélyes Gazdasági Kabinet készítette a Tisza Párt vezetésének a többkulcsos adórendszer bevezetéséről, és a legmagasabb kulcs 33 százalék lenne.

A megkérdőjelezhető hitelességű cikket aztán megtámogatták azzal a felvétellel, amin Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője e gy etyeki fórumon arról beszélget Dálnoki Áronnal, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjével, hogy gondok vannak az egykulcsos adóval. Dálnoki azt mondta, hogy a progresszív adózás társadalmilag igazságosabbnak tűnik, és a rögtönzött szavazás alapján megállapította, hogy a tiszás hallgatóság 80 százaléka ezt támogatná. Tarr ráadásul egy olyan ügyetlen monológot adott elő, amit nagy kéjjel napokon keresztül óránként adott le az M1. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. (...) Ha valamit most mondok, ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson” – fogalmazott.

A Fidesz erre egy nagyon komoly létbizonytalansági kampányt épített fel, olyan komolyat, hogy ilyenről még a 2002-es MSZP vagy a 2006-os Fidesz is csak ábrándozhatott. Ennek a kampánynak a csúcspontja a Tiltakozunk az adóemelések ellen címet viselő nemzeti konzultáció.

Izzadságcseppek a jogászi homlokokon

Nyilvánvalóan az eddigi nemzeti konzultációk is kampánycélokat szolgáltak, a hazug állítások és kérdések nyomán többnyire képzeletbeli ellenségekkel vívták a csatákat. Egyik párt sem szeretne ugyanis terroristákat beengedni az országba, nemváltó műtétre kényszeríteni a gyerekeket, megemelni a gyógyszerek vagy a rezsi árát.

Ez az első eset, amikor a Fidesz a legnagyobb ellenfelét akarja kicsinálni egy kormány által fizetett nemzeti konzultációval. Mellesleg az első, 2010-es nemzeti konzultációt a nyugdíjakkal és a támogatásokkal kapcsolatban még a Fidesz fizette. Az 220-230 ezer forint volt, a mostani 4 milliárd lesz.

Orbán Viktort az Ötben meg is kérdezték arról, hogy nem problémás-e a Tisza ellen bevetni a nemzeti konzultációt. Nos, itt a fentebb említett demokratikus máz lehullott: „Már dolgoznak rajta a jogászok, látom az izzadságcseppeket a homlokukon, hogy hogy kell ezt úgy megfogalmazni, hogy a jog meg a politikai jó ízlés határain belül maradjon” – mondta a miniszterelnök.