Létbizonytalansági kampánnyal csapott le a Fidesz a Tisza Párt politikai hibájára

Másfél hét távlatából látszik, milyen aprólékosan megkomponálták azt az adókampányt, amivel a Fidesz hosszú idő után először tudta védekező pozícióba kényszeríteni Magyar Péteréket. A Tisza Pártnak mára ellenkalkulátorral és telefonos kampánnyal kell bizonygatnia, hogy nem készülnek brutális adóemelésre, miközben Orbán Viktor már országos lázadást vizionál. Ehhez kellett az ország legnagyobb hírportáljának elfoglalása és a Tisza amatőr politikai hibája is.

Míg a Magyar Péter személyét támadó, lejártó kampányok inkább csak növelték az ismertségét és a hitelességét az ellenzéki táborban, az adóemelés már egy olyan téma, ami ha ráég a pártra, komoly károkat okozhat a választásokig. A Tisza előretörését is gyakran magyarázták azzal, hogy a napi, megélhetési gondolra koncentrált, és nem állt bele azokba a szimbolikus ügyekbe, amikbe a kormány igyekezett belehúzni: Magyar Péterék nem tiltakoztak sem a nagytakarítási törvény, sem a Pride betiltása ellen.

Magyar Péter a színpad széléről figyeli Tarr Zoltán beszédét
Fotó: Németh Dániel/444

A megélhetés lett a központi kérdés

A Policy Solutions kutatása szerint tavaly a magyarokat leginkább a megélhetési gondok foglalkoztatták. A válaszadók 36 százaléka tartotta az alacsony fizetéseket a legnagyobb problémának. A kutatók szerint 2024 őszére bérek kérdése a lakosság problématérképén a korábbi a harmadik helyről az első helyre lépett előre egy év alatt. A Fidesz korábbi slágertémái, a bevándorlás (10 százalék) vagy a „homoszexuális propaganda” jóval kevesebb válaszadót mozgatott meg.

Ráadásul különösen veszélyes a Fideszre nézve, hogy még a kormánypárti szavazókat is ezek a kérdések aggasztották legjobban: „A Fidesz-KDNP szavazói körében az alacsony fizetések (38 százalék) és az elmúlt években kiemelkedően növekvő megélhetési költségek (38 százalék) holtversenyben állnak az élen, valamint dobogós a közegészségügy folyamatosan romló állapota is (29 százalék).

A Karmelitában pedig arra érezhettek rá, hogy ilyen körülmények között persze az adók kérdése is meghatározó lesz. Amikor a Policy Solutions kutatói arról kérdezték az embereket, hogy mire volna szükség ahhoz, hogy Magyarország jobb hely legyen a jövőben, a válaszadók negyede (24 százalék) szeretett volna alacsonyabb adókat.

A kormánypárti szavazók közül 22 százalék, a tiszások közül pedig 23 százalék szeretett volna kevesebb adót fizetni.

Tehát az világos, hogy 2026-ig nem feltétlenül a háborúval, a háttérhatalmi összeesküvésekkel vagy a nemváltó műtéttel érdemes riogatni, csakhogy az adók miatti elégedetlenség jellemzően az ellenzéknek hoz szavazatokat, nem pedig a 16 éve hatalmon lévő kormánypártnak. Hogyan tudna egy kormánypárt a létbizonytalanságra rájátszani? Hogy lehet ezt a 9 százalékos személyi jövedelemadóval kampányoló Tisza ellen fordítani?

„Ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”

Ehhez jött jól a 2020-ban kormánypártivá alakított Index. A mostani adókampány kezdőlövését a lap dördítette el, amikor augusztus 26-án egy ismeretlen szerzővel publikált cikkben bemutatott egy kétoldalas feljegyzést, amit állítólag a Gazdasági Kabinet készített a Tisza Párt vezetésének a többkulcsos adórendszer bevezetéséről, aminek a felső szintje 33 százalék lenne. A lap azt állította, hogy a papír a Tisza párt adóterveit mutatja be, noha azon semmilyen fejléc, pecsét, aláírás sem volt, és a pártban nem is gazdasági kabinet, hanem gazdaságfejlesztési munkacsoport dolgozik az adóterveken. Ráadásul a dokumentumban a munkacsoport vezetőjének nevét sem sikerült helyesen leírni. Az Index a cikkhez nemhogy a Tisza Pártot nem szólalta meg, de még azzal sem frissítették, hogy Magyar Péter hamisítványnak nevezte a dokumentumot.

Az Index cikkét az az abban szereplő, rejtélyes dokumentumot lelkesen osztották tovább a Fidesz politikusai, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter másnapra kiszámolta, hogy „a Tisza új adózási rendszere mintegy 1.300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből”, és készített egy kalkulátort, ami alapján már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul járna.

Egy ilyen papírlap önmagában nem lenne erős fegyver, de a megkérdőjelezhető hitelességű cikket aztán megtámogatták azzal a felvétellel, amin a Tisza EP-képviselője, Tarr Zoltán egy etyeki fórumon arról beszélget Dálnoki Áronnal, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjével, hogy gondok vannak az egykulcsos adóval. Dálnoki azt mondta, hogy progresszív adózás társadalmilag igazságosabbnak tűnik, és a rögtönzött szavazás alapján megállapította, hogy a tiszás hallgatóság 80 százaléka ezt támogatná.

Tarr Zoltán és Dálnoki Áron Etyeken
Fotó: Magyar-kút Tisza Sziget | Etyek/Youtube

A kormányzati propagandának már ez is jó alapanyag lett volna az Index-cikk megtámogatásához, de az etyeki fórumon Tarr Zoltán olyan amatőr hablatyolást mutatott be az egykulcsos adó hibáiról, ami most súlyosan bekorlátozza a Tisza Párt válaszolási lehetőségeit. Az EP-képviselő alapvetően arról szeretett volna beszélni, hogy nem igaz a Fidesz és a KDNP állítása, miszerint „mindenkinek jobb az egykulcsos adó”, csak a kormánypárt zseniálisan képes ezt sokakkal elhitetni. De mivel láthatóan nem nagyon gondolta végig, hogyan akarja ezt kibontani, olyan magas labdákat dobott a Fidesznek, ami Márki-Zay Péter kampányának legkínosabb jeleneteit idézi.

