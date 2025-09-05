Orbán egy húszéves jobboldali hagyományt kénytelen felrúgni Magyar Péter miatt

Duplán, vagy akár triplán is „sosemvoltmégilyen” a most hétvégi kötcsei piknik. Még nem fordult elő, az ellenzék vezetője rászervez a bulira, és olyan sem, hogy Orbánék erre reagálva élőben közvetítik az egészet. A harmadik új tényező pedig, attól függően persze, hogy melyik közvélemény-kutatónak hiszünk, az lehet, hogy a Fidesz még nem érezhette ennyire fenyegetve a következő évi választási győzelmet.
A 2004 óta megtartott, de a közvéleményt igazán csak a NER formálódása óta érdeklő jobboldali, zárt körű őszi szezonnyitó összejövetel általában amiatt szokott emlékezetes lenni, hogy le lehet fotózni és videózni az érkezőket, így évente kiderül, ki tartozik már/még a Fidesz úgynevezett értelmiségi holdudvarába. Rogán Cecília például a válása ellenére sem esett ki a pikszisből, vagy mondjuk meglepődhetünk azon, hogy három éve még Vitézy Dávid is ott volt.
Szépen lekövethető, igaz, csak villanásnyi időre az autótól a bejáratig vezető úton az egyes szereplők magánélete, öltözködése, gazdagodása is. Tanúi lehetünk olyan jeleneteknek, hogy Rogán Cecília rászól az akkor még férjére, Tónira, hogy "ne hagyj már itt légy szíves", Kötcsén lehetett látni először Orbán Ráhelt szép milliós órában, Louis Vuitton táskával, BMW terepjáróval, de kötcsei a legendás zöld ing is. Na jó, félig kötcsei, félig tusványosi.
Az érkezések mellett az étkezések is látványosak, Németh Szilárd pincepörköltet, Schmitt Pál felesége paprikás krumplit készít, Orbán Viktor pedig eszik. És eszik.
A találkozón elhangzott irányadó Orbán-beszédről aztán vagy a résztvevők árulnak el részleteket a sajtónak, vagy valamelyik kormányközeli lapban jelenik meg Az Üzenet, de néha még ott sem. Nagy meglepetések nem szoktak lenni, általában az az évi tusványosi vonalat viszi tovább Orbán, háború, migráció, a Nyugat hanyatlása, Kína felemelkedése, ilyesmi. És valamiért szereti Kötcsén megszellőztetni, hogy mennyi időre tervez még, ő saját magát illetően két éve a 2034-es dátumot mondta be, de a pártját 2060-ig látja kormányon.
Ám Magyar Péter feltűnése, pontosabban kiugrása, ellenzékivé válása és megerősödése óta (fun fact: ő is volt Kötcsén még fideszesként, Varga Judit férjeként, állítólag kétszer is, lásd a lenti képet) a Fidesz úgy döntött, hogy politikai kommunikáció szempontjából másként kezeli a pikniket.
