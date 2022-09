Orbán azzal számolt Kötcsén, hogy a Fidesz 2060-ig kormányozza az országot

Múlt szombaton Orbán Viktor azt jósolta a kötcsei beszédében, hogy az ukrajnai háború 2030-ig is velünk maradhat, és Ukrajna akár területe harmadát-felét is elveszítheti, írja a Szabad Európa, miután a találkozó több résztvevőjével is beszélt a zárkörű rendezvényen elhangzottakról. Annak ellenére, hogy a kormánypárti média alkalmazottait is beengedték a találkozóra, egészen idáig egy sor sem jelent meg a miniszterelnök beszédéből.

A beszámoló szerint Orbán a Fideszről azt mondta, hogy az elmúlt időszakban tudatosan nevel ki egy új generációt a pártban, akik jól képzettek, képesek kormányozni,

és akiknek 2030 után akár 2060-ig is el kell tudniuk vezetni az országot. A Nemzeti Együttműködés Rendszere után a Nemzetközi Együttműködés Rendszerét is létrehozná hálózatépítéssel, konzervatív körökkel, think tankekkel, influenszerekkel.

Az oldal szerint Orbán arról is beszélt, hogy ősszel megpróbálja megakadályozni az Oroszország elleni uniós szankciók meghosszabbítását. A szeptemberi olasz választásokra utalva azt is megjegyezte, addigra remélhetőleg olyan kormány alakul Olaszországban, amelyik támogatni fogja ebben.

Orbán Viktor megérkezik a kötcsei találkozóra Fotó: Németh Dániel/444

A beszámoló szerint a miniszterelnök azzal számol, hogy 2030-ra széteshet az eurózóna és akár maga az Európai Unió is, 2040-re pedig a francia városokban és más uniós nagyvárosokban többségbe kerülnek a muszlimok. Tervei szerint addig viszont a V4-es együttműködés erős hatalmi központtá válik. Itt Pozsonyban és Prágában is abban bízik, hogy hamarosan megbukhatnak a liberális kormányok.