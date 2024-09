Régóta először láthatjuk Orbánt Kötcsén szónokolni

A fideszes holdudvar éves gyűlése előtt Orbán Viktor váratlanul rögtönzött sajtótájékoztatót tartott Kötcsén. Később, zárt körben többek között a megváltozott belpolitikai csatatérről beszélt, és azt is kijelentette, hogy az egyik minisztere lesz a következő jegybankelnök.

Egy évtizede nem látott módon most Orbán egy rövid részletet is közölt a kötcsei beszédéből, ebben az általa preferált ún. gazdasági semlegességről szónokolt, ami lényegében azt jelenti, hogy bárkivel szívesen üzletelünk.

Orbán többek között a gazdasági semlegességgel indokolja a kínai gigahitelt, de katari és tokiói hitelt is említett. Azt is mondta, hogy kínai infokommunikációs technológiát fogunk használni, ha az jobb a nyugatinál. (Velünk szemben Németország, a visegrádi országok és másik is leszakadnának a kínai 5G-technológiától.) És Orbán még mindig hisz a paksi projektben: 2032-re teszi az energetikai függetlenséget.

A kormány gazdasági semlegességét Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Huszárvágás című könyvében is leírta, januárban erről írt kiváló kritikát a Telex.