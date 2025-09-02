Magyar Péter új arcokat akar bemutatni Orbánék kötcsei találkozójának közelében

Magyar Péter rászervezett a Fidesz kötcsei évadnyitójára, ahol hagyományosan Orbán Viktor zárt körben szokott beszélni a holdudvartartásának a Dobozy Kúriában. Miután a Tisza elnöke kommentben jelezte, hogy ott lesznek a településen, Rétvári Bence belügyminiszterhelyettes azzal vádolta, hogy mivel „már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért a bejárat elé megy balhézni”, hogy aztán „azokat pfujolja majd, akiknél smúzolt pár éve”.

Magyar Péter nem sokkal később közölte, hogy nem a kúriánál lesznek, hanem attól nagyjából 500 méterre, a kötcsei Hősök terén tartanak 11-től egy nyugodt, nyitott rendezvényt, ahol a tervek szerint bemutatkoznak a Tisza új arcai is. „Kiderül majd az is, hogy mi a különbség a Menczerek, a Deutschok, a Rogánok és a becsületes szakemberek között” – írta a pártelnök.

